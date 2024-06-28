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錢財乃身外之物？ 作家不認同「睜開眼就需要」：會講這種話的通常已財富自由

聯合新聞網／ 菲女狼
新台幣示意圖。路透
新台幣示意圖。路透

「錢財乃身外之物」、「學英文文法一點都不重要」

這是大家經常聽到的話，許多人也奉為圭臬，照單全收。他們以為這樣就可以擁有與說這樣話的擁有類似的人生，但結果往往事與願違。

說真的，菲每每聽到有人說：「錢財乃身外之物」、「學英文文法一點都不重要」，整整就想大翻白眼。

那些說文法不重要的人，其實已經把文法內化、融入他們的骨血，成為信手拈來的存在，所以感受不到文法的重要性，才會一天到晚說：「文法不重要，只要能說出來，老外也聽得懂。」這種話真的能信嗎？

我們以中文來說，同樣的三個字，如果不管文法的正確性，隨意排列組合，你我真的聽得懂嗎？

「你好嗎？」

「嗎你好？（媽，你好？）」

「你嗎好？（你媽好？）」

如果不看字面，只聽發音，這三個短語根本是截然不同的意思。

「不懂文法沒關係，只要會講就好。」真的有辦法把英文學好嗎？我強烈懷疑。

再來說說「錢財乃身外之物」這件事情好了，多數嘴裡說著錢不重要的人，他們往往已經財富自由。

他們的財富隨著股市行情、資產價值浮動，幾天內可能震盪幾百萬，甚至千萬。

對他們來說，金錢只是數字遊戲，他們已經有足夠的財富來應付世俗的一切。更多的金錢，自然對他們來說不是眼前最重要的事。

但對於一般人來說，活在這個一睜開眼，就需要用錢的時代，錢財不是什麼身外之物，而是能不能生存下去的關鍵。

好了！說了這麼多，我想表達的只有一件事：每個人的狀況不一樣，對很多事情的看法也不一樣。「沒有別人的人生與背景，就不能照單全收別人的想法。」

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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