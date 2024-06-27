聯徵中心：房車雙貸4月金額達6243億 續創新高
根據聯徵中心發布最新統計，同時有房貸、車貸的雙貸族群人數，截至今年4月增加至8.7萬人、雙貸總金額達到新台幣6243.65億元，均創下新高。房仲業者表示，雙貸族金額、人數創高，主要受近期交屋潮和新青安貸款政策所致。
細部觀察貸款項目金額，截至今年4月房貸金額為新台幣5633.97億元，相較3月成長1.1%；車貸金額609.68億元，月增0.72%，顯示雙貸金額貢獻成長來自房貸為主。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，近期因交屋潮和財政部新青安貸款政策助攻，整體房市房貸金額大幅衝高。
陳定中說明，房市在2018年觸底逐漸反彈，2019年觀察到買賣移動數明顯提升，2020、2021年市場預期房市穩健，業者積極購地推案，3年後至今來到大量交屋潮，隨之而來的是申貸潮，加上新青安貸款額度較舊制高200萬元，更導致貸款金額攀升。
至於車貸部分，陳定中指出，過去房型都會配車位，促使汽車買氣，目前觀察房車同購以中南部地區蛋白區為主，特別是在軌道運輸較不發達的地區更為明顯。
陳定中表示，房屋、汽車的價格提升，在沒有充足的自備款條件下，民眾就會選擇融資購買，進而觀察到房車雙貸族人數和金額提升。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，民眾在貸款時應留意資金的健康配比，不要全部壓在買房購車上，而是分散在生活消費、投資理財等。
根據聯徵中心資料說明，購買住宅貸款、房屋修繕貸款，皆定義為個人房屋貸款；若擔保品為車輛的短、中期放款，即定義為個人汽車貸款。
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