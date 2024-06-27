快訊

晴空匯火警調查結果出爐！排除充電樁 為「配線短路」引發火警

新冠疫情再起 衛福部長邱泰源親上火線曝四大策略

台股開低震盪…跌80點收22,905點 台積電收平盤

聯徵中心：房車雙貸4月金額達6243億 續創新高

中央社／ 台北27日電

根據聯徵中心發布最新統計，同時有房貸、車貸的雙貸族群人數，截至今年4月增加至8.7萬人、雙貸總金額達到新台幣6243.65億元，均創下新高。房仲業者表示，雙貸族金額、人數創高，主要受近期交屋潮和新青安貸款政策所致。

細部觀察貸款項目金額，截至今年4月房貸金額為新台幣5633.97億元，相較3月成長1.1%；車貸金額609.68億元，月增0.72%，顯示雙貸金額貢獻成長來自房貸為主。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，近期因交屋潮和財政部新青安貸款政策助攻，整體房市房貸金額大幅衝高。

陳定中說明，房市在2018年觸底逐漸反彈，2019年觀察到買賣移動數明顯提升，2020、2021年市場預期房市穩健，業者積極購地推案，3年後至今來到大量交屋潮，隨之而來的是申貸潮，加上新青安貸款額度較舊制高200萬元，更導致貸款金額攀升。

至於車貸部分，陳定中指出，過去房型都會配車位，促使汽車買氣，目前觀察房車同購以中南部地區蛋白區為主，特別是在軌道運輸較不發達的地區更為明顯。

陳定中表示，房屋、汽車的價格提升，在沒有充足的自備款條件下，民眾就會選擇融資購買，進而觀察到房車雙貸族人數和金額提升。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，民眾在貸款時應留意資金的健康配比，不要全部壓在買房購車上，而是分散在生活消費、投資理財等。

根據聯徵中心資料說明，購買住宅貸款、房屋修繕貸款，皆定義為個人房屋貸款；若擔保品為車輛的短、中期放款，即定義為個人汽車貸款。

房貸 新台幣 青安貸款

延伸閱讀

卓榮泰：徹查利用新青安房貸誇大推銷、團購等亂象

北京樓市政策鬆綁 房貸首付、利率雙降

財政部將稽查新青安人頭戶 若屬實補貼將追回

政院新增新青安條款 即日起每人限貸一次

相關新聞

只要肯努力就會成功？職場老鳥：有「勝利條件」者才能這樣傲慢地說

每個人的起跑點都一樣，我們從呱呱墜地那天，不需要學習、不需要資格，就被賦予「呼吸」的能力；但...

《「我是有錢人」迷思745》散戶「跳車00940」短短三個月就由買轉賣 專家：心意不堅

最近這半年、一年，投資理財大眾可能會常常見到，以下兩種「三不五時⋯⋯

畢業新鮮人必知6投資建議！過來人曝「別當沖」：短線暴賺、長期獲利少

已經來到了畢業季，許多人也即將開始進入職場，這時候投資及理財的規劃就很重要！小弱肌剛出社會時在投資理財這條路上曾走過了許多的彎路，這篇想要分享給許多剛開始投資的朋友一些我的經驗，希望大家在投資及理財的過程中可以一切更順利。

房子等繼承就好？104歲老爸比兒子硬朗 他嘆：總不能詛咒自己父親

房價越來越高，薪水卻沒有一起漲，導致多數年輕人買不起房，只能等著繼承家族遺產，但繼承也不是說等就等得到。一名網友分享自家案例，爺爺退休後就搬離年輕時買的公寓，讓原PO一家住，也說好這間房就留給原PO爸爸繼承，於是爸爸不打算買房。直到現在原PO爸快80歲了需要拄枴杖，爺爺104歲身體還比爸爸好，原PO爸只好自己去貸款買一間有電梯的公寓，讓原PO忍不住感嘆，趁年輕還是要自己買一間房，畢竟等繼承「對賭的是時間風險還有父親健康」。

經理、專員…事情一樣頭銜不同！ 「職稱」沒意義：怎樣都無法升遷誰還要努力

隨著職業繁榮起來，大家對這個階梯越來越沒有共識，我們常常聽到同樣的工作內容，在A公司被稱作經理，在B公司卻只是專員，怎麼你的經理和我的經理好像不太一樣？

新加坡創投董座問新商業模式 專家：生成式AI新創 全數會失敗

在生成式AI出現之前，我曾經和一位新加坡創投的董事長單獨餐敘，席間對方問我，許多人看到魔法般的AI技術、股市一片AI淘金熱…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。