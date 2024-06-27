只要肯努力就會成功？職場老鳥：有「勝利條件」者才能這樣傲慢地說
以為努力就會成功，其實是一種傲慢
跑步是一種公平的運動，每個人生下來都會跑步，不需要任何工具，只要輪流抬起兩條腿，你就能跑，不論是田徑天才，還是漫畫宅宅，比賽鳴槍之前，所有人都站在同一條起跑線上；
跑步也是不公平的運動，體格硬生生地影響跑步效率。肢體瘦長的人，在長跑上有更多優勢，同樣跨出一步，腿長的人能跨得更遠，輕鬆跨過其他選手艱苦的努力。
骨架大的人更吃虧，每一步的負擔比別人更多，在考驗耐力的長跑運動非常不利，同樣的距離，塊頭大的人消耗的能量就是比較多。
人生也是如此。每個人的起跑點都一樣，我們從呱呱墜地那天，不需要學習、不需要資格，就被賦予「呼吸」的能力；
但生在怎樣的家庭、有什麼資源、文化背景，這些我們無法控制的因素，卻控制著我們能不能獲得成功。
這就是殘酷的現實，而且明擺在每個人眼前，無法改變。
「努力就能成功」，只有擁有勝利條件的人，才能這樣傲慢地說。
◎本文內容已獲 王木木 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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