畢業新鮮人必知6投資建議！過來人曝「別當沖」：短線暴賺、長期獲利少

已經來到了畢業季，許多人也即將開始進入職場，這時候投資及理財的規劃就很重要！小弱肌剛出社會時在投資理財這條路上曾走過了許多的彎路，這篇想要分享給許多剛開始投資的朋友一些我的經驗，希望大家在投資及理財的過程中可以一切更順利。

小弱肌投資的3個建議

1、不要當沖和開槓桿：能靠當沖長期獲利的人真的很少，當沖的風險非常的高，對於剛接觸股市的朋友更是如此，短期或許跟上市場方向可以賺得很快，但長期還能獲利的真的不多，如果你是學生或剛出社會的朋友建議先別當沖。

我不覺得開槓桿是壞事，不過前提必須建立在你足夠了解投資還有是否能夠做好風險控管，因此即使我自己有在進行質押及貸款投資，但我完全不建議剛開始接觸投資的朋友貿然嘗試。

2、長期投資：選進一檔好股票長期投資下來及複利的成果也會非常豐厚，如果你不知道怎麼挑選標的，可觀察像是0050或是006208，這種比較貼近大盤指數的ETF，做為長期的投資項目。如果你是喜歡高股息，像0056這種有經過市場驗證的ETF也是不錯的選擇。

3、專注在自己的本業：對於許多人投資並非主業，投資只是輔助，努力的提升自己本業的薪資還有能力才是最重要的。當然如果你想多多鑽研股市的技術，也可以多多學習別人的經驗及知識。

小弱肌理財的3個建議

1、不會理財前先別辦信用卡：信用卡的優惠很多，尤其像看電影或是去一些場所，不過建議你再沒有學會理財前還是先別辦卡，否則很可能會陷入不知不覺就越刷越多的輪迴中。如果你真的想辦卡可以辦簽帳卡（裡面有錢才能刷），現在很多簽帳卡也是有優惠的。

2、儲蓄的不變公式：收入－儲蓄＝可以花的錢，一定要謹記這個公式，剛開始理財的朋友可以再收到薪水後馬上先做好儲蓄的分配，就比較不會有支出上的意外產生了。

3、分辨需要與想要：有時候我們常常會陷入衝動購物的漩渦中，想買東西時可以先冷靜思考一下，是不是真的是我們需要的、或是加入購物車幾天後再回來看看是否有需要。

以上這6點都是小弱肌自己不小心曾繞過的彎路，雖然這幾點看起來簡單，但是實際要做到也並不容易。如果真的很疑惑不知道要怎麼做的朋友，可以先從理財開始或私訊問小弱肌。

最後送大家一句話：當你的才華還撐不起自己的野心時就該靜下來學習，學習絕對是邁向成功最快的捷徑，與大家共勉之！

◎本文內容已獲小弱肌理財中授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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