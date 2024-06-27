《「我是有錢人」迷思745》散戶「跳車00940」短短三個月就由買轉賣 專家：心意不堅

最近這半年、一年，投資理財大眾可能會常常見到，以下兩種「三不五時重複性」的新聞，一是「每隔一段時日，就有更好的換日圓時點」；另一個，則是「不管FED要不要降息，反正，目前債券都是最好的買點」。

事實上，有關日圓低點（日本央行底線）的數字，相關金融機構及家專的預策數字，從前（2022）年的「140」，到去（2023）年的「150」，可以說是「一底還比一底低」。且只要每一次日圓破低，就有國內的金融機構出來告訴哈日族們「換日圓的最甜價到了」。

日圓不斷創低點

然而，長年實行超寬鬆貨幣政策的日本，儘管其央行在「破150」時，曾進場大力干預過。但是，美元兌日員匯價，依舊在4月29日，又跌破「一美元兌160日圓」，創下160.17日元的34年最低點。

當然，民眾如果有去日本旅遊的需要，提早換匯自然是很正常的行為。但是，對於「去日本旅遊八字都還沒一撇」的民眾來說，有必要因為「最佳甜甜換匯價到了」，而提早換匯的嗎？更何況，從過去這三年的日圓貶值情況來看，反而是「越晚換匯反而越有利」。

筆者並不否認，也許日圓跌到160元之後，日本央行真的會「開始升息，以拉抬日圓匯價」。但是，包括各國央行在內，都很難針對一國匯價做準確的預測，一般普羅大眾，又如何能精準掌握到「最佳的換匯時點」呢？

至於有關「債券（或債券型基金、ETF）是最佳投資標的」的新聞，老早就不算是「新」聞了。因為自2022年FED啟動升息以對抗通膨以來，金融機構就不斷大力向民眾推薦債券型商品，特別是以美國投資等級債為主的單一標的、基金或ETF。

債券分散資產配置

至於上個星期的一篇報導，也可以算是近期關於「向債券投資人信心喊話」的「再次叮嚀」。因為，該文章的意思就是說「雖然現在賺不到價差，也不要輕易賣，以免賣到最低點；而且，賺價差不成，還有「配息」可拿」。

但是等等，如果是真正了解投資理財策略的投資人，應該能正確理解，債券投資在個人投資理財決策中的功能，其一是「資產配置（來自債券方面的收益，可比降低股票下跌的損失）」；其二則是「穩定的現金流」。假設投資人購買債券類標的的初衷，就是以上兩個目的，又何來「賺不到價差，還有配息可拿」呢？

散戶跳車00940

再舉前一陣子重量級高股息ETF—00940為例，在經過多日「破發（上市後跌破發行價）」之後，終於在13日「站回10元發行價」。但是，統計當周卻有1.3萬股民下車。

該報導還指出，網路上有人在臉書社團表示，她在13日上午選擇「下車」，並附上對帳單，一口氣賣掉5張後獲利992元（不含手續費），也有人「出清10張賠49元」。然而00940自13日「站回10元」之後，股價又曾上漲到10.38元（20日）。雖然之後也隨著台股重挫而下跌，但是，至少都維持在10.1元以上。

相信長期閱讀筆者專欄的讀者，應該都很了解，筆者對於「未真正退休者」，是完全不建議首選「高股息ETF」的，且就算真的想投資，筆者也建議投資人一定不能只看「配息率」，而是「總報酬率」。

但是，如果當初購買高股息ETF的人，真的有再三確定自己的「投資目的」是「獲取穩定現金流」，那麼，為何卻是選在股價，好不容易回到10元之後，就立刻全數賣出？因為，選擇在此時點賣出的投資人，可能既沒有如願「賺到價差」，也同樣放棄了「日後持續獲取固定現金流」的權利。

且更令散戶扼腕的是：儘管「跳車00940」的散戶不少，但是據媒體報導，00940的千張大戶，已經從最低點的6.40%上升到8.83%，籌碼都被市場大戶吸收的現象，顯示出跳車的人雖多，但開大車的人卻更多，似乎都在等待配息開出的數字能夠「驚豔市場」。果然在26日時，元大投信首度公告，00940的每股配息0.05元，預計7月11日除息，投資人最晚得在7月10日買進，才能領到配息大紅包。

也許會有投資人反駁：我就是覺得其「總報酬率」，並不如其他同類型高股息ETF。但是投資人有沒有想過：投資高股息ETF，是如此短線操作嗎？更何況，一檔投資標的，是否值得長期投資，不是應該要看其在多、空市場的長期（至少一年或三、五年）績效表現嗎？

如今，在短短僅三個月的時間，投資人就由「買」轉「賣」，不是更加確定其最初的投資決定，極大原因恐怕都與「完全沒有仔細比較，不同高股息ETF投資策略下的輕率」脫不了干係？

那麼說到底，投資理財大眾，該如何克服這種投資上的「心意不堅」的問題呢？筆者認為投資人最重要的事，就是問問自己：「為何做出這盤投資的決定」？

就以購買固定收益型商品（例如債券或高配息標的）為例，投資人當初進場的目的，到底是為了「資產配置」、「賺價差」，還是「固定領息」？不是說以上三者，絕對不能「同時得兼」，而是當投資人面臨「是否繼續」的天人交戰之際，總得有一個決策指標。

這是因為，假設純粹是從「資產配置」與「固定現金流」的角度出發，投資本就有賺有賠。當投資人「心裡有個底」之際，至少不會因為市場的短期波動，而輕率做出對自己投資理財結果不利的決定。

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