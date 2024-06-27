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房子等繼承就好？104歲老爸比兒子硬朗 他嘆：總不能詛咒自己父親

聯合新聞網／ 綜合報導
PTT一名網友表示自己爺爺104歲，爸爸快80歲還等不到房產繼承。示意圖，非當事房產。聯合報系資料照／記者李成蔭攝影
PTT一名網友表示自己爺爺104歲，爸爸快80歲還等不到房產繼承。示意圖，非當事房產。聯合報系資料照／記者李成蔭攝影

房價越來越高，薪水卻跟不上房價漲速，導致多數年輕人買不起房，只能等著繼承家族遺產，但繼承也不是說等就等得到。一名網友分享自家案例，爺爺退休後就搬離年輕時買的公寓，讓原PO一家住，也說好這間房就留給原PO爸爸繼承，於是爸爸不打算買房。直到現在原PO爸快80歲了需要拄枴杖，爺爺104歲身體還比爸爸好，原PO爸只好自己去貸款買一間有電梯的公寓，讓原PO忍不住感嘆，趁年輕還是要自己買一間房，畢竟等繼承「對賭的是時間風險還有父親健康」。

一名網友在PTT上發文，表示很多人都說有老屋可以繼承幹嘛要自己買房？但這其實風險很大。原PO說自己老家位於永和精華地區的一套50坪公寓，是爺爺年輕時買的，爺爺退休後就買了新房搬走，原PO爸的手足們也表明不會跟他爭這間房，於是爸爸從年輕時就打定主意不買房。

結果一直到70歲，爸爸發現爬樓梯很吃力，原PO結婚後也搬出去了，家裡空巢沒人照顧，最後趕在原PO媽退休前一年貸款買了有電梯的公寓，爸爸總是抱怨老了還要背房貸很辛苦。

到目前為止，原PO爸快80歲了，需要拄枴杖走路，而爺爺已經104歲，身體還比爸爸好，可以自己走路、生活。

原PO忍不住感嘆，要是爸爸70歲時沒有自己買房，現在根本無法爬樓梯，也負擔不起房價，認為趁年輕、還可以貸款的時候還是要自己買房，畢竟對賭的是時間風險還有父親健康，「總不能詛咒自己父親身體不好吧」。如果能順利繼承當然很好，但要拿時間和機會成本對賭，賭輸了老年退休的時候實在不知道要怎麼辦。

貼文一出引發網友熱議，「沒錯，現在人又長壽，除非爸媽有2房以上，不然等繼承風險很大」、「沒房產的，老爸老媽如果活到75-80歲好了，自己也50幾歲了吧，好慘」、「等繼承邏輯本來就很怪，是想自己爸媽趕快死嗎？不然爸媽長壽自己不就要帶著老婆小孩一直租屋」、「對賭自己老了還能健步如飛風險真的高，到最後還是要靠電梯」。

不少人則是對原PO爺爺年齡感到驚嘆，「104歲真厲害」、「爺爺104歲還能自己走路好厲害」、「你阿公高壽欸，會遺傳」、「104真的很長壽…以後我看破百可能變常態…」、「你爺爺好猛，100歲不稀奇，稀奇的是能自己走路」。

公寓 房價 房貸 薪水 遺產

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