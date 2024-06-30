AI可創造啥商業模式？ 專家「2字斷言」勸：別跟科技巨頭廝殺

生成式AI雖掀起熱潮，但多數商業模式未變

Netflix也一樣，它會因為推薦影片的精準度從90％增加到95％，而大發利市嗎？好像沒有。Netflix大部分的營收還是來自於每個月的訂閱，再加上現在AI技術愈來愈便宜，想要從AI技術本身獲利是非常困難的。

那麼，生成式AI現在來了，這件事情有沒有改變呢？答案是沒有。雖然生成式AI已經在全球掀起這麼大的熱潮，但大部分的商業模式是沒有被顛覆的，大家仍然是運用AI加強既有的服務，提升客戶對自家產品的黏著度。

例如金融業升級AI 智能助理，做到理財與信用卡諮詢，相較先前的客服機器人更聰明、更有溫度。

與其跟科技巨頭廝殺，不如發揮自己的強項

所以iKala在輔導很多企業數位轉型，不斷被問到AI可以創造什麼商業模式時，我通常是直接說「沒有」，然後建議領導者應該具備「AI對我的既有商業模式可以如何加值」的心態，而不是「我可以無中生有創造出什麼商業模式」的思維。

比方說品牌原本對消費者的分析沒有那麼明確，但加上AI後，可以將分析範圍擴大到十倍、把消費者細分成十種類型，並且精準地去預測他們未來的行為，最終將行銷成本降低到原先的三分之一、四分之一。

（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》） 這樣的「+AI」才是正確的策略，畢竟AI本身是分析、預測的技術，就算ChatGPT在跟你聊天、交談，你被它的表現驚豔，覺得這是好強的技術，但它其實也是在預測你下一步想要做什麼，你想要看到什麼回答，這是目前AI技術的本質，生成式AI從此以後並不會變成你的生活重心，它只是一個輔助和價值服務。

你可能會說：「可是矽谷有很多『AI+』的企業啊！」

沒錯，有人在玩「AI+」的遊戲，但那通常要Google、微軟等科技巨頭才拿得到入場券，而且還得要有矽谷那樣相應的環境才行。

矽谷因為有完善的創業環境、豐沛的資源和資金、強大的關注度，企業能在做出一個很厲害的技術後，再讓全世界幫忙擴散，看看能產出哪些應用，等於從技術去塑造消費者的行為。

比方說在AI+、+AI都有投入的Google，用大量資金、算力資源和數據訓練出的Google Gemini、文字轉圖像AI工具。Imagen 2、醫療照護領域專用的MedLM等大型語言模型，屬於「AI+」的範疇；Google Maps、YouTube、Android 作業系統等產品，則是在大量數據的基礎上，提供「+AI」的精準個人化服務。

這是一種以科技創新為導向的市場運作模式。

（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》作者：程世嘉,蕭玉品）

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