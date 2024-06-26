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經理、專員…事情一樣頭銜不同！ 「職稱」沒意義：怎樣都無法升遷誰還要努力
當職稱不再有意義，你還會努力工作嗎？
20年前的工作，整體來說是循著一個大家心中都有譜的階梯，一步一步向上。但是現在的工作，是一條往上的曲線，沒有明顯的節點。
以教授這個職業來說，從講師開始，接著是助理教授、副教授，最後以教授作為學術職涯的終點，一個人的職稱是助理教授還是教授，決定了他在我們心中的位置。
隨著職業繁榮起來，大家對這個階梯越來越沒有共識，我們常常聽到同樣的工作內容，在A公司被稱作經理，在B公司卻只是專員，怎麼你的經理和我的經理好像不太一樣？
而且現在有越來越多公司追求組織扁平化，美國有的公司甚至完全拿掉職稱，全體員工沒有高低之分，所有人都是公司的「員工」。
這讓我們很難看到工作未來的成長是什麼樣子，如果再怎麼努力都無法升遷、無法從職稱來提升社會地位，為什麼還要努力呢？
我是王木木，我的新書《感謝失業，讓我成為更好的人》已經上市。
◎本文內容已獲 王木木 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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