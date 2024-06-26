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新加坡創投董座問新商業模式 專家：生成式AI新創 全數會失敗
在生成式AI出現之前，我曾經和一位新加坡創投的董事長單獨餐敘，席間對方問我，許多人看到魔法般的AI技術、股市一片AI淘金熱，會立刻去開公司，想要發展新的商業模式。他直言，想這樣用AI技術來直接賺錢的模式，真的有搞頭嗎？
當時我很直白地跟對方說，那些最近如雨後春筍般冒出的生成式AI新創，幾乎全數會失敗。
先不說新創公司通常手上沒什麼資料拿來做為AI訓練的素材，而且公開資料集大家都拿得到這幾個既成事實。
更重要的是，「AI創新」本質上就是「數位創新」，數位商務的關鍵思維是「贏家全拿」。除非你能想出辦法掌握市場的需求方經濟，讓你的創新規模化，否則想用AI創造出新價值很困難。
大部分AI應用的場域都是做為一種「加值服務」，優化既有的核心業務，AI無中生有的新價值只占了很少一部分。
我們來看看一些顯而易見的例子。以亞馬遜來說，相較於你自己真心想買的10本書，它會因為額外推薦了你一、兩本好看的書，就賺到超級多錢嗎？
肯定不會。因為你本來就有自己的選擇，AI只是做為一個小小的加值服務，推薦了一本你剛好有興趣的書給你，假設你真的因為很喜歡而買了，營業額又占多少？更別說你搞不好根本不會買。
（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》作者：程世嘉,蕭玉品）
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