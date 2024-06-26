快訊

失業沒錢回老家…台中單親父帶8歲女兒回南投 徒步走4小時被警搭救

每周少喝一杯珍奶！30歲男「定期定額」買彩券 幸運中1.1億元大樂透

下班記得帶傘！短時強降雨範圍擴大 13縣市大雨特報「下到晚上」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新加坡創投董座問新商業模式 專家：生成式AI新創 全數會失敗

聯合新聞網／ 天下文化出版
大部分AI應用的場域都是做為一種「加值服務」。 示意圖／ingimage
大部分AI應用的場域都是做為一種「加值服務」。 示意圖／ingimage

在生成式AI出現之前，我曾經和一位新加坡創投的董事長單獨餐敘，席間對方問我，許多人看到魔法般的AI技術、股市一片AI淘金熱，會立刻去開公司，想要發展新的商業模式。他直言，想這樣用AI技術來直接賺錢的模式，真的有搞頭嗎？

當時我很直白地跟對方說，那些最近如雨後春筍般冒出的生成式AI新創，幾乎全數會失敗。

先不說新創公司通常手上沒什麼資料拿來做為AI訓練的素材，而且公開資料集大家都拿得到這幾個既成事實。

（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》）
（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》）
更重要的是，「AI創新」本質上就是「數位創新」，數位商務的關鍵思維是「贏家全拿」。除非你能想出辦法掌握市場的需求方經濟，讓你的創新規模化，否則想用AI創造出新價值很困難。

大部分AI應用的場域都是做為一種「加值服務」，優化既有的核心業務，AI無中生有的新價值只占了很少一部分。

我們來看看一些顯而易見的例子。以亞馬遜來說，相較於你自己真心想買的10本書，它會因為額外推薦了你一、兩本好看的書，就賺到超級多錢嗎？

肯定不會。因為你本來就有自己的選擇，AI只是做為一個小小的加值服務，推薦了一本你剛好有興趣的書給你，假設你真的因為很喜歡而買了，營業額又占多少？更別說你搞不好根本不會買。

（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》作者：程世嘉,蕭玉品）

編輯推薦

相關新聞

經理、專員…事情一樣頭銜不同！ 「職稱」沒意義：怎樣都無法升遷誰還要努力

隨著職業繁榮起來，大家對這個階梯越來越沒有共識，我們常常聽到同樣的工作內容，在A公司被稱作經理，在B公司卻只是專員，怎麼你的經理和我的經理好像不太一樣？

新加坡創投董座問新商業模式 專家：生成式AI新創 全數會失敗

在生成式AI出現之前，我曾經和一位新加坡創投的董事長單獨餐敘，席間對方問我，許多人看到魔法般的AI技術、股市一片AI淘金熱…

沒買少賺3百萬？尪見台積電「飆破9字頭」氣炸喊離婚 人妻淚：買房錯了嗎

近日「護國神山」台積電的股價漲至900元，並朝千元邁進，受到不少投資人矚目，不過「幾家歡樂幾家愁」，也有許多人因此感到扼腕。近日一位人妻就表示，過去老公曾想買台積電，但在她的堅持之下，兩人選擇買房

擁房者其實想盡辦法也要買！ 房仲：不會買的人多數採取「消極態度」

其實，有房的人也覺得現在房價很高，但即便如此，他們仍持續在購置房產（不論是趁機換屋、或是汰弱留強、或是降低現金比例抗通膨）。

台灣+美國+日本塑造成他 AI專家歸納出文化差異、這國家潛台詞多到炸

我自己後來回頭檢視，去美國對我完全是一個文化衝擊，去那邊與其說是念書，不如說是去吸收不同的文化...

勞保年金怎麼領？他用1方法試算嗨「退休爽拿171萬」 網曝1隱憂：看活多久

「勞保年金一次領還是按月領？」在退休之際，不少人都會開始思考這個問題。近日一位網友在試算自己的退休金後發現，若是他選擇一次領取，竟能領到逾171萬元，讓他萌生出「與其月領終身俸，不如拿這筆錢投資」的想法…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。