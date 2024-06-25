沒買少賺3百萬？尪見台積電「飆破9字頭」氣炸喊離婚 人妻淚：買房錯了嗎

近日「護國神山」台積電的股價漲至900元，並朝千元邁進，受到不少投資人矚目，不過「幾家歡樂幾家愁」，也有許多人因此感到扼腕。近日一位人妻就表示，自己因為台積電遇到婚姻危機，她指出，過去老公曾想買台積電，但在她的堅持之下選擇買房。眼看台積電飆破9字頭，老公氣到破口大罵，甚至鬧到要離婚，令原PO心生懷疑：「我真的錯了嗎？」

一位女網友在Dcard上以「為了台積電要離婚」為題發文，提到她的另一半是積極投資的人，經常進出股票廝殺，不過和對方相比，自己算是操作保守的類型，大多數選擇定期定股，「所以沒有什麼太高獲利，常常被老公笑不懂理財」。後來兩人存到了一筆錢，那時候台積電約莫30萬上下，以他們的財務狀況可以買到10張。「但是當時股市蠻低迷的」，原PO考量後傾向買房，老公則堅持要買台積電，在雙方堅持不下之際，她表示願意多出錢，最後老公才同意買房。

不過今非昔比，台積電瞬間大漲後，老公便突然和原PO大吵，批評她「不會理財、沒辦法幫助他，如果當初聽他的買台積電，現在一張都賺70萬，10張就700萬，比房子現價賺400萬，還要多300萬元」，甚至氣到想離婚。在老公的飆罵、責備下，讓原PO看到台積電的股價，就忍不住懷疑、責怪自己，並無奈的詢問網友：「想請問大家，我真的錯了嗎？」

貼文一出，網友紛紛替她打抱不平，「妳沒有錯，沒有人知道未來會發生什麼事，妳老公在那邊生氣也沒用」、「買房才對，優先權在前面」、「妳沒錯，他這麼厲害就直接貸款拉滿ALL IN啊，只是在放馬後炮而已，不如說幹嘛不買比特幣」、「妳沒錯，就算當初買台積電真的有辦法最近才賣嗎？這種人離婚也好」、「房價也一直漲啊，是妳老公太貪心了，心態也很浮躁，喜歡當沖，就算買了台積電，他有耐心放到今天嗎」、「又不會預知，如果我是妳，當時也會選擇買房子，後面有多餘的錢才去投股，這麼長時間他都沒有買，現在才馬後炮把全部怪到妳頭上，根本只是把妳當出氣筒」。

不過也有其他人給出建議，表示「投資這東西各自分開比較好，比較好算得清楚，虧的時候大家就會來算帳」、「投資沒有對錯，選擇不一樣而已，最後都是看資產有沒有增加」、「直接離婚財產放開，這種會因為這種事吵架的，下次一定還會在因為其他事吵架，股市不確定性本來就高，還要貸款歐硬壓身家，根本有病」、「感覺跟股票無關，是真的想離婚，找藉口吵而已」、「妳不會理財，但小三會」、「現在這社會就是只看結論阿，沒辦法，吵架會真講到離婚的，真心建議早點斷，不然往後的40到50年不敢說一定會很痛苦，但心裡的壓力跟疙瘩會越來越多是一定的」。

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