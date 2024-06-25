擁房者其實想盡辦法也要買！ 房仲：不會買的人多數採取「消極態度」
有房的人與沒房的人
其實，有房的人也覺得現在房價很高，但即便如此，他們仍持續在購置房產（不論是趁機換屋、或是汰弱留強、或是降低現金比例抗通膨）。
但沒房的人，大多數採取消極的態度來因應（如：希望政府嚴厲打房一次把房價打趴、屋主房貸付不出來進行斷頭式拋售、祈禱少子化議題能衝擊房市、突然來個地震火災戰爭），讓大家均貧、這樣他才買得起房。
行為本身沒有對錯，但這就是差異。
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