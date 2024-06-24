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有錢或一般人都會因「遺產」打官司！ 律師：真相難接受謊言卻害慘人

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
生前預立遺囑示意圖。來源／聯合報系資料照片
生前預立遺囑示意圖。來源／聯合報系資料照片

爸爸對孩子說，孩子我可能活不久了，我想...

孩子：爸爸你不會死，你不要再說這麼喪氣的話，我們都幫你集氣，你會「甲百二」（台語）

結果，在病房的爸爸上天堂前，都沒有安排財富傳承；孩子們因為談不攏如何「平分」遺產，互相提告。

我一直聽到這樣的故事，想要提醒所有人：

1.真相是：人終有一天會上天堂
2.謊言是：你不會死

3.真相是：孩子不見得會照我們的話做
4.謊言是：孩子會聽話，就算你上天堂

5.真相是：用「法律文件」安排財富傳承才有法律保障
6.謊言是：船到橋頭自然直

7.真相是：在錢的世界裡只有自己，沒有自己人
8.謊言是：只要有血緣，會為家人想，都是自己人。

9.真相是：不管是有錢人還是一般人，都會因為遺產打官司
10.謊言是：我不是有錢人，所以我家不會打官司

幸福很簡單 此刻，就是立遺囑的最好時刻！

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

立遺囑 遺產

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