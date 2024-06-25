台灣+美國+日本塑造成他 AI專家歸納出文化差異、這國家潛台詞多到炸

我自己後來回頭檢視，去美國對我完全是一個文化衝擊，去那邊與其說是念書，不如說是去吸收不同的文化。

在比較美國和日本文化的差異後，我歸納出美國人強調直接、直來直往，日本則是對話間接、很多潛台詞的一個民族。

這些文化有好有壞，但最慶幸的是還好我都經歷過，而且在吸收、融合台灣、日本跟美國三個地方的文化後，塑造自己成為今天這個樣子。

（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》） 也就是遇到不同的人事物時，我可以從各種視角去看待、檢視，有辦法理解這個人為什麼這樣說話？為什麼這樣做事？但是很多人因為缺乏跨領域的經驗、雜學的經歷，不會去客觀以對任何事物。

文化的多樣性，是造就一個人獨立非常重要的因子，因為在不同文化下，同一件事情的做法會很不一樣，但各種做法其實沒有什麼對錯，純粹就是習慣和文化的差異。

當你能夠抓到各個文化的差異時，就可以產生後設認知，知道同一件事情有沒有更好的解釋，甚至參考其他文化，提出更好的做法。

否則大家做決定的時候會全部依賴慣性，而這種後設認知，是要經歷不同文化洗禮才會產生的。

（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》作者：程世嘉,蕭玉品）

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