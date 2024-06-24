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房賣不掉「加價賣」真有其事！ 資深房仲：且大多時候都是成功的

聯合新聞網／ Lin's竹北房產筆記
「新青安優惠房貸」被外界抨擊是炒房幫凶。圖／聯合報系資料照片
「新青安優惠房貸」被外界抨擊是炒房幫凶。圖／聯合報系資料照片

賣不掉加價賣真有其事？

客人問：「賣不掉加價賣，這到底摻了什麼神奇魔法？雖然被嘲諷，但大多時候都是成功的」。

其實屋主也不是刻意要這樣的，如果能在今年賣掉，怎麼還會想拖到明年？要知道，凡賣屋肯定都有他背後的售屋動機。當然，能拖了再拖，這種屋主大多時候真的都不急（屋主擁有足夠的金流等待），寧可有好價才願意出場。

至於為什麼屋主要調漲？純粹就不同時期不同價碼啊。你總不可能去年區域行情30萬，你要賣32萬；等到今年區域行情變成40萬，你仍只要32萬吧？

很多買方看不懂這操作，甚至還語帶嘲諷（之前那個價格都賣不掉了，你現在開更高，是要賣給誰？）。很簡單，因為你還沒有房子、你還不是屋主，所以你看不懂！

◎本文內容已獲 Lin's竹北房產筆記_品揚的竹北房產交流網 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

房子 房產

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