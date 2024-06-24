職場中最不需要多嘴的人！ 老鳥「3點啟示」：即使你的意見特別有幫助

在職場中最不需要的就是多嘴的人

「我超討厭Amanda的！」美倫在茶水間泡咖啡時，忍不住抱怨起行政部門的同事。

印象中，這兩個人沒有什麼業務往來。

「你跟Amanda應該沒什麼交集吧！怎麼會這麼討厭她？」小璇瞅了美倫一眼。

「就上午召開展覽行前會的時候，她一堆意見跟提點，一直說『你們怎麼不如何如何？』『我覺得你們應該這樣這樣比較好！』不知道究竟是有何居心？」

美倫顯然氣憤難平。「Amanda一直說個不停，如果我打斷她，跟她說一切都在我掌控中，看起來好像故意跟她辯論一樣，但任由她在會議說三道四，又讓主導會議的我，看起來很狀況外。我看她根本是假好心、真攻擊我，想方設法讓她自己看起來很厲害、很行。」

姑且不論Amanda在會議中反客為主的心態究竟是真好心還是假好意，在職場中最不需要的就是多嘴的人。

就算是真情實意想幫忙，也有可能煩惹上一身腥。

一、你以為自己是好心提點，卻是跨過別人的領空，質疑別人的專業。

每個專業都有其獨特的知識和技巧，貿然干涉別人的工作，不僅是不尊重，也可能會引發反感。職場上的每個人都希望自己的專業能力能夠得到認可和尊重，而不是被外行指指點點。

二、隔行如隔山，有限的經驗未必能幫上忙。

每個行業都有其複雜性和特殊性，外行人的經驗往往無法適用。用自己有限的認知去評論別人的專業工作，不僅可能會顯得無知，還會破壞團隊的合作氛圍。

三、即使你的意見特別有幫助，別人也未必想聽。

有時候，即便你有好的建議，也需要選擇適當的時機和方式表達。如果不關你的事，還是保持沉默為好。尊重他人的專業領域和工作安排，是職場中重要的禮儀和規則。

總結來說，職場上的多嘴行為可能出於好意，但往往適得其反。我們需要學會尊重他人的專業，理解隔行如隔山的道理，選擇適當的時機表達意見。這不僅有助於個人的職場形象，也能促進團隊的和諧與高效。

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