無論市場好壞照樣投資！理財顧問：我發現百萬富翁都有的4個共同習慣

摘要 百萬富翁運用時間的方式、優先考慮的事項，以及他們極力避免的狀況，都與一般人不太一樣。雖然存錢、還債與投資，聽起來枯燥乏味，但這些習慣卻是你一步步累積財富的基石。

「財富自由」並非天方夜譚，可是並不是每個人都能成為百萬富翁，這需要堅定的計劃和持之以恆的努力。

美國的一位理財規劃師，安娜·恩潔-康特（Anna N'Jie-Konte），深知其中的奧秘。

身為一名理財顧問，以及金融服務公司DaretoDreams的創辦人，恩潔-康特專注於幫助30到40歲、高收入又有創業精神的女性實現財務獨立。她希望讓這些女性大膽追夢，並為她們的家庭和社會帶來持久的影響。

她的團隊幫助客戶意識到，他們的夢想並非遙不可及。作為波多黎各與甘比亞在美國的第一代移民，她明白有色人種女性在實現財務獨立的過程並不輕鬆，因此她也致力，幫助成千上萬的有色人種女性成為百萬富翁。

賺錢容易守財難

在她的職業生涯中，恩潔-康特接觸到不少百萬富翁客戶，為他們管理財富。她不禁注意到，不論背景或年紀，這些百萬富翁運用時間的方式、優先考慮的事項，以及他們極力避免的狀況，都與一般人不太一樣。

她認為以下四個富翁的習慣，能解釋為什麼他們能夠累積、更能「守住」財富。

1. 專注在長期財務目標

百萬富翁會把眼光放遠，不會被市場每日的波動或是短期金錢誘惑影響。

財經新聞上往往都充滿著短期的金融焦點，像是公司季度盈餘、最新技術圖表預測，或是美國聯準會主席對市場的評論。

然而，大多數百萬富翁都知道，應該要忽略這些雜亂的短期消息，而專注在長期投資計劃或資產配置。這樣可以避免他們被情緒影響，而犯下錯誤的投資決定。

這種隨機的市場波動和跟風的「羊群行為」，或許短期能賺到錢，但長遠看來，可能會讓他們損失成千上萬美元。

因此，百萬富翁通常會準備一個長期的計劃，並且專注在這個計劃的日常決策中。

2. 制定計劃，然後存錢和投資

存錢、還債與投資——聽起來枯燥乏味，卻是一步步累積財富的基石。

這三個金錢習慣，是實現金錢富足最可靠方法。只要你能做到固定儲蓄、零欠債與定期投資，肯定量入為出，只要你每個月固定轉帳繳卡費，定期定額投資，就能朝著累積財富的目標邁進。

她成功的客戶，總是會先想好目標，需要多少存款與投資，才能在預期內實現。他們會有系統改變生活方式，讓生活的重心朝著目標前進。

恩潔-康特注意到，這樣做還有一個好處：你不需要特地為退休存錢，因為你的日常生活花費節儉，所以你大部分的收入都可以用於儲蓄和投資。

3. 無論市場好壞照樣投資

百萬富翁的其中一個秘密心法，就是他們通常會忽略暫時的市場波動，無論市場景氣好壞，他們都堅持投資。

他們會確定每個月或每一季需要存多少錢，進行多少投資，並設定銀行自動轉帳，或規劃定期定額買進，以維持他們的長期財務計劃。

把這些財務管理「自動化」，能確保他們的投資決策不受瞬間情緒的影響。這樣一來，就不會被「看看市場表現如何再決定」的心情，而中斷自己的財務計畫。

他們會事先計畫，並仔細執行，並且有效實現定期定額投資；這樣比選擇最佳時機進場來得好，還能分攤一筆單次交易的金額。

4. 對市場波動漠不關心

美國股神巴菲特在1990年的一封股東信中提到，波克夏·海瑟威的投資風格為：「近乎懶惰，仍然是我們投資風格的基石（Lethargy bordering on sloth remains the cornerstone of our investment style.）。」

雖然大家都知道進行短期的股市交易有風險，但從長期來看，股票的表現大多優於其他投資標的。然而，我們很難把個人情感與每日市場波動脫鉤，長期堅持投資。

2020年初的市場崩盤證明，當你專注於短期時，堅持投資變得更加困難。

不過她的百萬富翁客戶非常明白，他們能用財產來做什麼，並且知道他們投資的最終用途。這意味著，儘管他們也會因為市場崩盤感到憂慮，但通常不會驚慌失措，也能避免任何阻礙長期投資的改變。

事實上，在市場波動或修正時期，一般人之所以會頻繁查看投資組合，是因為沒有設定投資期限，或是沒有評估自己的風險胃納能力。

百萬富翁客戶充分體現出，他們能夠看到自己預先規劃，以及複利的績效成果。只要能堅持這四個習慣，人人都可實現財富自由的夢想。

資料來源：Business Insider、DareToDreams

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

商品推薦