經營IG每月加薪1.5萬！ 小弱肌給「4方向」：滿鼓勵大家可以嘗試看看

經營IG讓我每月加薪15,000元 經營IG疑問解答！

大家好我是小弱肌

許多人都對IG的經營感到好奇，更多的疑問是經營IG真的能賺到錢嘛？答案是可以的，不過要支撐生活是有難度的，收入的來源也會隨著經營模式的不同而不太一樣，這篇就來和大家分享小弱肌經營IG到現在收入來源有哪些?還有一些經營小心得吧！

我的自媒體收入大致上有三項：

最主要的收入會是業配收入其次是蝦皮分潤，如果是單純想要有第二收入的朋友可以直接開始從蝦皮分潤開始做起。

鼓勵大家經營IG嗎？

還滿鼓勵大家可以嘗試看看的，畢竟可說是一個零成本的試驗唯一要花費的就是時間而已，小弱肌也要提醒大家再嚐試前可以先想想這幾個問題。

1.時間的花費 2.經營的方向 3.能堅持多久 4.分享的熱忱

一天要花多少時間？

基本上小弱肌一天花費在自媒體相關的事情大約會有3~5小時不等，需要做的事情不少像是回覆廠商、文章的撰寫及美編、IG訊息的回覆，其他平台的營運、蝦皮分潤等等，所以時間管理及自律在經營自媒體中非常重要！

時間怎麼分配？

瑣碎時間的利用很重要，像是搭車或等車時就可用來回覆留言及訊息等等，會發現其實一天中瑣碎的時間會比想像中還要多很多。

什麼時候開始有業配？

我開始有廠商邀約合作大概是追蹤破萬的時候，追蹤破萬也是在經營了近一年發佈了百篇文章才達到，跟很多厲害的人相比算是進度不快的了。

經營IG目前帶給我最大的是一種自我實現的成就感，對小弱肌來說寫文章分享是一件很開心的事，不過隨著追蹤的成長壓力也會越來越大，如果想開始的朋友建議你還是要從自己有興趣的地方開始著手，才不會有越做越累的感覺喔!

雖然經營IG可以賺錢但也必須要有一點成績之後才有機會，如果一開始就是抱持著賺錢的心態會比較辛苦一點。

免責聲明：本帳號所分享的所有內容都非投資建議單純為自己的紀錄分享，投資理財請謹慎小心，量力而為！

◎本文內容已獲 小弱肌理財中 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

商品推薦