還在拚數理學科太老掉牙 企業界：現在是「以戰代訓」的時代
在強化跨領域學習、盡量雜學之外，我認為劃分科系、專業的時間也應該延後。台灣的學生在高二時，就要面臨理工科和文科的抉擇，然後不管選哪一科，進了大學後就幾乎少有機會能窺探其他領域的樣貌。
這部分美國可以做為一個很好的參考，美國多數的大一生不需要決定主修，他們在大一、大二的時候，能依照自身興趣選擇專業科目，並且盡情修習各種通識學分。台灣的大學必須打破科系的分界，先不分領域地鼓勵學生多多修習通識課，等到大二、大三再選系。
當人類的學問已經累積得太多，導致每一件事情都必須是常識的時候，太早劃分科系的意義不大，畢竟每一堂課都是通識課，光是通識課就修不完了。
我知道有些學校已經開始這麼做了，但擴散速度或許還要再加快。如果高校能打破既有的科系結構，重新分配預算、培養師資，讓學生具備跨領域技能，對下一代的培育一定會更好。
以戰代訓、做中學，不用急著選科系
而且從企業的角度來看，現在是「以戰代訓」的時代，到企業實習、從「做中學」反而更重要，還在拚數學、物理和化學那些術科，比誰記得多、誰背得好，這實在太老掉牙，還不如讓學生到餐飲學校實際學習做菜、炒菜更有價值，因為他們可以學到更多，就算有知識鴻溝，也能自行倚靠各種唾手可得的工具，輕鬆弭平差距。
現今不論是媒體的報導、社會的氛圍，對於該學什麼、怎麼學，打從一開始就將理工科、文科一刀切，然後是一窩蜂地選擇資訊相關科系，遑論再往下討論到體驗、沉浸在背景各異的文化中。
我建議政策制定者、領導者一定要趕快注意到這件事情，打破學科的界限，鼓勵學生跨域學習，將AI、程式設計、英文等專業能力都列為必修，讓擁有不同專長的人都一起共學。
如果我們能撥出一些時間去吸收更廣博的知識、更多元的文化，人才的樣貌應該會變得很不一樣。
（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》作者：程世嘉,蕭玉品）
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