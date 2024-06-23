志願選資工系好嗎？ AI專家籲「逆向操作」： 中長期這種人會勝出

AI以後也會是這樣，我們永遠需要AI人才沒有錯，卻並非「我現在趕快選資訊工程」的思維，這好像假設以後就只有資工系，其他什麼都沒有。

我一直強調，AI是放大器，必須加上其他領域的專長之後，才會有倍數相乘的成果，和別人的差距也會跟著拉開。

做為一個逆向操作者（contrarian），應該試圖將人文跟工程跨域融合，在工程之外趕緊去深耕自己的領域，去加乘人類在每個領域的發展速度。從中長期來看，我相信這種人會勝出。

（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》） 我知道很多人會有疑問，那我們到底應該如何看待程式教育？我的答案是，除非你進入資訊業，工作很明確就是AI工程師、資料分析師、資料科學家，需要專精、投入AI技術的研究，否則只要知道程式語言的存在就可以了。

進階的程式語言對一般人來說，愈來愈沒有急迫和必要性。你可以把程式語言當作一個興趣嗜好，當成稍微提升工作效率的小工具，但不要覺得不會Python就會失去很多東西，完全不會。

市場上這幾年已經出現許多無程式、低程式碼的軟體，這些軟體有簡單明瞭的使用者介面，已經被包裝得非常好用，更重要的是，就算真的是科技小白也沒關係，因為AI會直接引導你使用軟體。

過去使用者介面是死的，你可能要學習A按鍵、B按鍵的作用分別是什麼，有了生成式AI後，它能推理、理解你的行為，當你卡住、不知道該做什麼的時候，它會偵測你的行為，並且主動跳出來詢問：「你現在是想完成什麼工作嗎？」這種引導式、智慧化的介面會開始出現。

（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》作者：程世嘉,蕭玉品）

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