AI正熱驅動生技領航 大小通吃亮點一次掌握
台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)在台北電腦展COMPUTEX之後於6/20接力登場，展現台灣在雙技領域的實力，每年六至七月同樣也是國際重要醫學會議舉行的旺季，並為股價添柴，統計過去25年來NBI生技指數各月份平均表現，六、七月以及11月正是生技股表現最強勁的時期。
旺季效應來臨 生技產業長期亮點多
富蘭克林投顧分析，傳統旺季效應之外，生技業這半年來也伴隨不少利多話題，例如有美國生技大廠的減肥藥劑推陳出新，大受市場青睞，輝達、APPLE、OpenAI、微軟等科技公司相繼跨足合作，有望用AI等先進科技，加速催生新型療法問世與提升醫療精準度；此外，隨著營收回溫，大型生技廠樂於增加資本支出並積極以併購方式，維持競爭力及獲利表現，大吃小的併購題材將裨益中小型股股價後市。
對一般來說，醫療不只是生活所需，也能成為投資的一環，但生技業雖具話題性與題材，但箇中風險也不小，舉凡新藥研發或申請許可不如預期、專利權到期等，都可能立即影響股價表現，且產業性質相對專業與艱澀，建議以定期定額生技股票型基金方式長期參與，由投資專家協助選股操盤。
自新冠疫情之後，生技股在2022年後便明顯回檔，直至去年底由減肥藥題材帶出新一波反彈，顯示對該產業而言，新藥研發的進程與上市的接受度是驅動股價的重要引信。以當前最注目的減肥藥劑來說，全球約27億肥胖人口可能都翹首以盼，就肥胖症來說，現階段並不在前五大治療藥物支出裡，但2024到2028年藥物支出的年複合成長率，卻高達24%至27%，躍居第一。
而減肥藥品不只在美國受到歡迎，近期也傳出有機會在中國核准上市，另鑒於藥物即使是改善同類型的疾病，但也會有提升效果、降低副作用的進步空間，因此就減肥藥物來說，也有藥廠紛紛投入改良，例如透過口服取代注射、治療過程減少肌肉流失等副作用，而這些作為也實際反應在股價面。
AI助攻照亮前景 生技基金長期定期定額投資可期
生技產業另一個焦點是結合AI之力。據統計*，預計到2032年全球生成式AI藥物發現市場有望超過11億美元，複合年增長率27%，顯示深度學習將佔據主導地位，而多家AI公司也著手運用AI工具協助藥物發現與催生新型療法，過程中有助於撙節可觀時間、搜尋海量資料、生醫文獻、檢測分析、預測後續效果或後遺症等，目前產值規模雖不大，但話題帶來的預期心理相信會支撐股價表現。
擁有專利原廠藥，是生技公司主要獲利來源之一，為保有此項優勢，大型藥廠相對有資源透過併購中小型公司來維持優勢，而通常待價而沽的公司股價也會有明顯的上漲，因此生技股的併購題材，亦是富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理團隊選股時極為重視的一塊版圖，摩根士丹利(3/4)統計，醫療保健產業未來一年裡的的併購活動，增加比例達87%，將是所有產業中最高。
富蘭克林投顧提醒，生技股股性活潑，產業面也不易用經濟數據好壞來評判其走勢，加上產業特性與專業度高，更需要專業投資團隊當奧援，建議佈局把握四大面向，包括傳統旺季效應、有實質且穩定獲利來源的指標性企業標的、併購題材、緊扣具備成長性高和潛力的研發項目，同時定期定額長期投資來分散風險與提高勝率。
應對進退左右為難 智能定期不定額有解決方案
富蘭克林投顧試算發現，即使定期定額長期投資十年，如果期間貿然追高殺低還是可能出現虧損，但持續不中斷，勝率將近有97%且平均績效也頗令人期待。
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*資料來源：MarketResearch.Biz (2023.6)。
<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】
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