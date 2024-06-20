新青安炒熱房市...買房最好時機？律師點出8關鍵：買得起是否等於養得起

女士：現在是不是用幫孩子買房最好？我可以贈與244萬當孩子頭款以後，房貸利率很低，不用白不用。

我：如果你孩子符合「新青安貸款」的條件，當然可以申請，不過，從財富傳承的角度，建議考慮幾點：

1、是孩子想要買房，還是父母想要買房？

2、孩子是否有能力背負貸款，而日常生活不會影響？

3、孩子是否在此次買房，能感覺到父母親對他的愛？

4、孩子是否在辦理新青安貸款，能夠知道如何運用金錢？理財利率的重要？

5、孩子是否有購買自住房屋的需要？如果沒有，雖然有撿到便宜的房貸，但會不會反而把房子空在那裏？

6、所挑選的房子是否慎選符合居住需要或有增值空間？

7、孩子之後是否會變賣房產？

8、孩子買了房子是否會搬出去？跟父母想像是否一樣？

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