《金孫爆富攻略》阿嬤鉅額遺產留給誰？充滿「算計」的祖孫情...其實都是愛

電影《金孫爆富攻略》（How to make millions before grandma dies）中的男主角安（普提蓬阿薩拉塔納功／Putthipong Assa-ratanakul 飾）為了一圓自己的「電競夢」，從學校輟學當起實況主，不過直播事業慘淡，僅有的4位觀眾中，還有自己的堂妹為了聯繫他修電視而來留言。

游手好閒的孫子 為了「遺產」自願照顧阿嬤

比起希望渺茫的成為電競選手，安的行為更像是以「追夢」為理由掩飾自己的茫然；當他看見堂妹小梅（彤達婉奔提維此弓／Tontawan Tan-tivejakul 飾）照顧著病重的阿公，直至阿公病逝，身為孫女的梅竟繼承阿公大部分的遺產，他不禁回想起當時梅所說的「高薪又輕鬆的工作」--原來是指繼承一筆豐厚遺產。

對於前路感到迷茫、不想工作、無所事事的安，此時想起了癌末的外婆（烏薩薩梅坎姆／Usha Seamkhum 飾），於是許久未曾探望過阿嬤的安，一反常態的主動要求要搬到阿嬤家住，照顧阿嬤的生活起居。

故事展開自安想要繼承遺產，一勞永逸的過上好日子的算計上，他不記得阿嬤不吃牛肉、不明白阿嬤的宗教信仰、不清楚阿嬤凌晨起床賣粥的作息；對安來說，阿嬤的一切都離他太遙遠，即便小時候是阿嬤一手帶大，但對於現在的安，阿嬤只是遺產的代名詞。

過年後塞滿冰箱的剩菜只能一個人吃 阿嬤渴望一家人聚在一起

然而隨著越來越走進阿嬤的生活，安開始看見阿嬤的沒有說出口的點點滴滴。

阿嬤不曾言說的思念，是在每個週日，穿上碎花衣、坐在家門口望眼欲穿，等著子女一起吃頓飯。

阿嬤對兒子的擔憂，藏在一次次看著兒子離開的背影時緊皺的眉頭中。

阿嬤對女兒的關愛，隱晦的掩蓋在碎碎念的嘮叨裡。

阿嬤是堅強的，靠著賣粥獨自一人拉拔3個孩子長大；但是阿嬤也是脆弱的，她討厭過完年後冰箱裡剩下的、一個人根本吃不完的年菜。對於病魔，阿嬤在半夜裡哭得如同稚子，一聲聲的喚著爸媽，說著自己好想死。

阿嬤無法公平的分配遺產 但她的愛無私奉獻對待每個家人

安在陪伴中看見了自己從不認識的阿嬤，從只想著繼承遺產到真正付出真心照護阿嬤，在生命的最後這哩路，照顧與被照顧者的角色調換，曾經幼小的已然茁壯，過去堅挺的卻也逐漸衰老。

電影中並沒有以大事件做為安心態上的轉折，而是以日常瑣事堆疊出情感的轉變，從漫不經心的在阿嬤面前踢踏著拖鞋走路，到後面牽扶著阿嬤的手一起回家，安的改變是細碎的，卻也使得電影更能引起巨大的共鳴。

在這段不可逆的生命旅途，細微的改變反而更能引起觀眾的共鳴。

於是看著看著，不知不覺眼眶泛紅，想起無怨無悔為自己費盡心神的長輩，或許也是阿嬤阿公、可能是爸爸媽媽，在幼時牽著手、走過風雨，卻不知道什麼時候放開了手，甚至不曾再見。

這部電影喚起對家的思念、也使人重新憶起親情的溫暖。倘若愛從未消失，輕柔的風拂過，吹開層層疊罩的紗幔，晃動間曾掩藏的一切便會再次出現...

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