科技新創CEO看國泰CUBE、台新Richart「金融業肯定要走上這條路」
許多企業領導人聽到我分享iKala把AI當成水電來用的轉型經驗，總會考慮再三，覺得很麻煩、要耗費巨大成本。但其實疫情這幾年來，數位行銷日益普遍，只是我們做得更快，是直接實踐到組織內部的營運中。
我要強調的是，只要有D2C（Direct to Customer，直接經營顧客）的企業，肯定要走上這條路，否則競爭力會不夠，因為數位時代的到來，已經打破了產業和營運模式的界限。
比方說金融業以往有ATM、臨櫃服務、有尊榮的VIP室、有業務可以直接去顧客家拜訪，業內和客戶接觸有一套自己的規則。
但是一旦各家銀行開始推起像是國泰的CUBE、台新的Richart等數位帳戶後，就進入了D2C的場域。
為什麼？當金融業者要直接經營線上客戶的時候，跟我們網路原生企業、電商經營客戶的邏輯是一模一樣，你必須要有自己的APP、LINE官方帳號和商城，而且網站的體驗還要設計得好，千萬不可以當機，甚至於我們用的數據分析工具，網站、APP 分析也都完全一樣。
於是，金融業者就必然變成了網路業者。
所以當傳統的企業跨到數位的時候，無論原本的產業別、營運模式是什麼，還是得走過iKala 走過的這一遭，才會有最佳效率。
這也是我們現在協助金融、製造、零售、餐飲等各個產業轉型的原因。餐飲業專家和經營者知道食材要怎麼保存、POS機（Point of Sale，銷售時點情報系統）要怎麼架設、客人動線要怎麼設計、服務人員要怎麼訓練等等，這些實體餐廳的經營你是專家。
但在數位通路要留客、獲客、提升客單價，iKala的know-how和轉型的經歷完全可以複製到所有產業當中。
對組織來說，生成式AI是新一波的工業革命。你可以把這個當作超車其他人的機會，搭上這輛名為科技發展的高速列車；也可以選擇站在原地觀望，看著高速列車開走。但其實取得車票並不困難，不要把AI當成什麼珍奇異獸，而是視作水電來用，就可以形成正確的戰略了。
（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》作者：程世嘉,蕭玉品）
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