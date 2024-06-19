公司無IT部門？ iKala執行長程世嘉：AI應該像水電，打開就能用

一般來說，每家公司都有一個IT部門，我其實覺得那是組織內部很沒有效率的地方。大家回想一下，IT通常都做些什麼？

一般來說，IT部門的同仁會幫你升級軟體、更新病毒碼、汰換老舊設備，以及提供一些技術支援。如果公司的IT部門提供更深入的資料彙整功能，當同仁需要撈什麼資料時，就會到IT部門依序掛號排隊。

然後IT會告訴A同事要等三天、B同事要等五天，如果B同事請IT喝飲料，他的進度或許可以往前推進個一兩天。可是有些人的需求十萬火急，等不及排那個隊，要是無法在期限內拿到資料，就只能在倉促間做出決定，這絕對不利於企業的營運和決策。

（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》） 所以這幾年來，我們致力讓匯整資料、AI應用的能力成為同仁的標配，把資料從分散變集中，IT則從集中變得分散。iKala的新進同仁可能會馬上感覺到：咦，這間公司沒有IT嗎？那我需要的資料在哪裡？儀表板在哪裡？

全部都已經在線上了，如果沒有，就自己從資料源拉一個儀表板出來。對於這些需求，我們沒有安排固定的教育訓練，反而讓同仁之間去教、去學，如果你不會，就去詢問內部的專家。

剛開始有些人一定會不習慣，因為他要到處主動詢問同事：「公司用哪些工具在製作儀表板？你可以教我怎麼拉儀表板嗎？」

可是時間久了，這件事就變得像行政流程，大家知道了之後自己去跑，從頭到尾沒有IT、工程師的介入。老實說這才是我認為正確的組織運作方式，iKala再也不需要一個超級龐大的IT部門，而是人人都可以上手這些數位工具。（請記得，AI也是一種數位工具）

現在走進iKala，會發現整間200多人的公司，只有一位負責導入、維護系統的MIS工程師，而在那位MIS工程師之外的每位員工，則都在自己原先的專業之外，再擁有如同使用水電般，分析、整理數據和製作儀表板、應用AI的能力，就跟你我會寫中文、講英文、準備簡報是一樣的，這直接、間接降低了整間公司決策的風險，因為同仁能夠取得足夠的資料來做即時的決策。

這就是我把AI當成是水電概念的具體實踐。

（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》作者：程世嘉,蕭玉品）