快訊

Adobe搞複雜退訂流程、隱瞞退訂「高額取消費用」挨告 官方回應了

中職／日媒也關注返台打球 張育成社群15字感謝球迷祝福

熱死人了！聖城麥加氣溫飆51.8度 逾550名朝聖客被熱死、2000多人須治療

公司無IT部門？ iKala執行長程世嘉：AI應該像水電，打開就能用

聯合新聞網／ 天下文化出版
iKala（愛卡拉）共同創辦人暨執行長程世嘉。圖／iKala提供
iKala（愛卡拉）共同創辦人暨執行長程世嘉。圖／iKala提供

一般來說，每家公司都有一個IT部門，我其實覺得那是組織內部很沒有效率的地方。大家回想一下，IT通常都做些什麼？

一般來說，IT部門的同仁會幫你升級軟體、更新病毒碼、汰換老舊設備，以及提供一些技術支援。如果公司的IT部門提供更深入的資料彙整功能，當同仁需要撈什麼資料時，就會到IT部門依序掛號排隊。

然後IT會告訴A同事要等三天、B同事要等五天，如果B同事請IT喝飲料，他的進度或許可以往前推進個一兩天。可是有些人的需求十萬火急，等不及排那個隊，要是無法在期限內拿到資料，就只能在倉促間做出決定，這絕對不利於企業的營運和決策。

（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》）
（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》）
所以這幾年來，我們致力讓匯整資料、AI應用的能力成為同仁的標配，把資料從分散變集中，IT則從集中變得分散。iKala的新進同仁可能會馬上感覺到：咦，這間公司沒有IT嗎？那我需要的資料在哪裡？儀表板在哪裡？

全部都已經在線上了，如果沒有，就自己從資料源拉一個儀表板出來。對於這些需求，我們沒有安排固定的教育訓練，反而讓同仁之間去教、去學，如果你不會，就去詢問內部的專家。

剛開始有些人一定會不習慣，因為他要到處主動詢問同事：「公司用哪些工具在製作儀表板？你可以教我怎麼拉儀表板嗎？」

可是時間久了，這件事就變得像行政流程，大家知道了之後自己去跑，從頭到尾沒有IT、工程師的介入。老實說這才是我認為正確的組織運作方式，iKala再也不需要一個超級龐大的IT部門，而是人人都可以上手這些數位工具。（請記得，AI也是一種數位工具）

現在走進iKala，會發現整間200多人的公司，只有一位負責導入、維護系統的MIS工程師，而在那位MIS工程師之外的每位員工，則都在自己原先的專業之外，再擁有如同使用水電般，分析、整理數據和製作儀表板、應用AI的能力，就跟你我會寫中文、講英文、準備簡報是一樣的，這直接、間接降低了整間公司決策的風險，因為同仁能夠取得足夠的資料來做即時的決策。

這就是我把AI當成是水電概念的具體實踐。

（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》作者：程世嘉,蕭玉品）

編輯推薦

相關新聞

公司無IT部門？ iKala執行長程世嘉：AI應該像水電，打開就能用

一般來說，每家公司都有一個IT部門，我其實覺得那是組織內部很沒有效率的地方。大家回想一下，IT通常都做些什麼？...

文字工作者擬訪綱、想文案 生成式AI「吐出一堆東西」跟真人一樣

進一步抽絲剝繭，會發現生成式AI顯著提高了客服人員、數位工作者、軟體工程師的生產力，但他們的工作有被取代嗎？…

月薪15萬仍淪月光族！他曝驚人支出明細 網友揪1關鍵全不買單

台灣物價居高不下，有不少上班族常過著入不敷出的生活。對此，一名網友表示，自己的月薪雖然高達15萬元，但還是覺得不夠花，他列出每月支出清單後，意外引起廣大網友熱議。

窮的思維深入骨髓感到焦慮怎麼解？ 窮跟沒錢其實不一樣！

「沒錢」和「窮」 並不一樣。一個真正的窮人，常常思考的只有現在――不是 怎麼滿足當前的願望，就是怎麼度過當下的難關。

申請房貸寬限期壓力比較小？專家實算「3種人才需要」：自住可能付更多

現在房價高漲，很多人買房都會直接申請2～3年的寬限期，讓自己剛開始的還款壓力可以輕一點，甚至打算期滿後繼續延長，或是轉貸其他家銀行重新申請寬限期，房貸寬限期是不是應該要盡量申請呢？

財經部落客剪外商銀信用卡「不肯投資就掰掰」 讚本土銀行App一站式解決

受惠AI帶動景氣復甦，主計總處上修今年經濟成長率預測至3.94%，為近三年新高，中央大學台經中心日前公布了5月消費者信心指數（CCI）也顯示 …

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。