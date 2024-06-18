月薪15萬仍淪月光族！他曝驚人支出明細 網友揪1關鍵全不買單
台灣物價居高不下，有不少上班族常過著入不敷出的生活。對此，一名網友表示，自己的月薪雖然高達15萬元，但還是覺得不夠花，他列出每月支出清單後，意外引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「月入15萬還是月光」為題，指出自己月收高達15萬，在這時代已經算高，但卻還是存不了錢，也列出自己的每月開銷，包含房貸4萬5千元、管理費3500元、家具分期3萬元、裝潢信貸1萬5千元、水電瓦斯1500元。
這名網友進一步說明，除了基本開銷外，還有許多費用要支出，包含養狗兩隻6千元、進修語言、鋼琴課程8千元、健身房教練課3千元、女友零用錢2萬元、生活費1萬5千元。直言「什麼都要，就會什麼都沒有」，原本預計明年要結婚，但結婚費用都還沒有開始存，甚至完全不敢想到生小孩會產生的費用。
貼文一出後，多數網友點出，「女友的零用錢」是最不需要的開銷，紛紛表示「沒能力還要特別給女友零用錢真的頗呵」、「最沒必要的就是女友的零用錢了，拿去投資還比較實際」、「個性決定會不會月光，你的話薪水就算再高一點，還是會繼續月光吧」、「蜜糖毒藥是給零用錢，你把她訓練成廢物，之後結婚有了小孩你就知道了」、「如果沒給兩萬會不會分手呢？」、「為什麼要給女友零用錢？她已經沒工作，在你家當家管嗎？」。
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