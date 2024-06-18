窮的思維深入骨髓感到焦慮怎麼解？ 窮跟沒錢其實不一樣！

有時候，匱乏的印記會讓我們看不到自己的資源，即使我們明明會有更好的未來，也會隱隱不安。匱乏既推動著我們努力，也讓我們一直處於焦慮之中，無法放鬆。後面的答讀者來信中，探討了如何在匱乏的狀態下面向未來，心懷希望。

海賢老師：

您好！

我總覺得自己很窮。其實沒窮到吃不上飯的地步，父母的條件能讓我衣食無憂。我對窮的體驗是：買東西，永遠在看打折的、促銷的，淘各種物美價廉的東西；吃飯，哪怕是外賣，也不會選偏貴的那幾種，總是挑物美價廉的；看到高檔的護膚品、化妝品就心塞，自己只能搜平價護膚品。有時 很滿足，有時又覺得很羞愧。

這好像是一種習慣。我其實偶爾也有奢侈一下的時候，昨天媽媽給我買了件6,600多元的大衣；跟有錢的朋友出去，我們也會開心地去高檔餐廳吃；偶爾我也會買很好的口紅...可是那種窮的感覺，還是深入骨髓。一到很高檔的地方，一見有錢人和高級的東西，我就有一種羞恥又窘迫的感覺。每當這時候，我總會不斷地告訴自己，窮不是錯，我也可以很坦蕩，只要誠實、善良、努力。這樣想，羞恥的感覺會少一些。我知道我應該努力，改變這個現狀，可是我總做不到，所以，我總是很自責。

我父母學歷低，收入也不高，但是非常節省，對我非常寵愛。我所享受的一切，都是父母節省下來給我的。他們尊重我所有的選擇，支持我，因為他們覺得他們自己不懂，所以相信我能做出合理的選擇。他們不捨得我受苦受累，沒有人逼我學經濟和金融，沒有人逼我去打工、去實習、去賺零 花錢，大家都特別愛我，讓我做我喜歡的事情。

一方面，我覺得好幸福、好自由；另一方面，我又覺得好沒有動力。有時候，我甚至極端地想，如果我的父母特別 壞，特別貪得無厭，要我賺錢養家，我周圍的人都特別看不起我，我也許會更有鬥志、更拚？但是我自己也覺得這樣想好傻，估計真的受這些苦的人看我這麼想，會很想打我。

我的人生很平順，從小成績好，讀好學校的最好科系，拿獎學金，現在在讀研究所。我從來沒有拚盡全力去做過什麼，反而感覺一直在逃避挑戰，逃避需要拚殺的場景。我怕自己拿了一手好牌，最後卻傾家蕩產。

有朋友可能會說，那你就做你喜歡做的事情啊。在任何行業，只要你一直堅持，就會走到金字塔頂。我也一直這樣安慰自己。可一想到自己可能要等10年以後，才會比較富有，那時候父母都50好幾了，覺得他們好辛苦。我自己年輕的時候，不享受那麼好的物質，我覺得我還可以調整好心態，可 是對父母的心疼和虧欠讓我好難受。

我怕父母老去，怕爸爸累壞身體，還沒等到享我的福，就溘然辭世（對不起啊，爹）...我覺得媽媽那麼美，我好想讓她在40多歲的時候，穿特別美的衣服，用特別好的化妝 品，特別、特別幸福。

那些收入頗豐的行業，我總是不想嘗試，說自己不喜歡、不適合。我以為我選擇了我最喜歡的行業，可是我覺得自己不夠努力，不夠拚。我也的確在這條路上一直走著，旁觀的人都以為我在努力。可是我自己總覺得不夠。我好責怪我自己，好怕自己最後一事無成。那麼多成績優異的人，他們都越走越好，可是我覺得自己好像明明有一手好牌，卻在大家的寵愛下自我放縱，對自己沒有要求，最後變成一個碌碌無為的人，我好害怕自己最後變成這樣。

我好羡慕別人不想那麼多，就堅定地做自己該做的事情。 可是我老是被這些想法緊緊纏繞，動彈不得。希望您能回覆我！謝謝！

八字眉眉眉：

你好！

你所說的窮的感覺，我也有過。記得本科畢業那年，我和一個朋友到上海找工作。那天下午，面試結束，我們到南 京路逛街，看著路兩邊富麗堂皇的商場，裡面光鮮亮麗的人群，就是不敢進去。中午，我們終於在離南京路不遠的小巷 弄找了個小飯館，一邊吃蓋飯，一邊議論上海的繁華。我聽他悻悻地說：「那邊的商場都是有錢人逛的，希望以後我們也能去裡面消費。」

現在，他已經在上海安了家，買了間挺大的房子，我也早已在杭州安家。我們很少去逛大商場，不是因為不自在，而是覺得浪費時間。貧窮留下的印記，大概只剩下我參加他婚禮時，看他穿了套特別正式的西裝，衣冠楚楚的樣子，忍不住笑出聲來。

前段時間，我在知乎看到有個叫Dingole的「知友」講他的故事。這位「知友」的父親原來是工程承包商，後來被騙，家裡負債累累。他初中畢業後就在社會上混，被騙做傳銷，在小飯館當服務員，挑過水泥，開過升降機，學做廚師，用 借來的錢開過小飯館（倒了）。

等他混到20歲的時候，有親戚介紹他去工廠上班，工資3,500到6,000多元，這無疑能極大地緩解家裡緊張的經濟狀況。但他父親硬是頂住了壓力，不僅沒讓他去做工，還借錢送他去學當時還是新鮮事物的電腦。這對他們家而言，不啻一場豪賭。

最後，憑著他爸爸的眼光和他自己堅持不懈的努力，他以初中學歷，從學 DOS（磁碟作業系統）和五筆（輸入法）起步，學程式設計，參加工程師考試，做培訓老師，修電腦，戰戰兢兢得到第一份工程師的工作，成為主力工程師，成為 技術總監，跳槽到大公司，跳槽到更大的公司，到微軟，創業，創業失敗，第二次創業。如今，家裡不僅還了所有的債，父母也有了自己的房子，家人過上了優渥的生活。

我看完後，除了感慨人生的際遇起伏，最大的感覺是： 他其實不是窮，他只是那時沒錢。

「沒錢」也會讓人不安。但我總覺得，「沒錢」和「窮」 並不一樣。一個真正的窮人，常常思考的只有現在――不是 怎麼滿足當前的願望，就是怎麼度過當下的難關。他僅有的見識和資源，讓他沒有餘裕去想別的。但一個沒錢的富人，無論怎麼困窘，心裡都會藏著未來。同樣，我也想跟你說，你不是窮，你只是現在沒錢，但你有未來。

你在讀好學校的最好科系，這個專業是你感興趣的。無論你現在怎麼想，在未來，這個選擇的價值會逐漸凸顯。我 看到過太多人，因為選了自己不感興趣的行業，人到中年開 始艱難地轉型。你還有家人，他們雖然無法給你太多指導， 但他們愛你、信任你，願意幫你分擔壓力。不要低估愛的力 量，這是很重要的財富。

如果有一個人，願意跟你交換，讓你把名校背景、喜歡 的專業、通情達理的父母折算成金錢換給他，他出多少錢，你會願意跟他交換？

你不是沒有未來，你的問題是對未來有些急不可耐。因為窮過，你比別人更怕輸。不管有沒有險惡的敵人，你都需要自己緊繃著神經，一直處於戰鬥模式，只有隨時看得見進步，你才會心安。所以努力，於你就有了特別的意義。你的努力，不是為 了達到某個具體的目標，而是為了擺脫你內心的不安。你不知道自己要去哪裡，你也不知道要怎麼去，但你知道自己不 想要這種不安。你覺得，在你努力的時候，內心的不安就會 減輕一些。於是，「努力」就變成了一種強迫症。你害怕自己懈怠，害怕失去動力。你甚至想像，如果情況更糟一點，比如父母逼你賺錢，或者周圍人都看不起你，也許你會更有 動力。

可是，如果你只有抽象的方向，沒有具體的目標，只要努力的結果而不想要努力的過程，這種努力就無法持續。更何況，你現在強迫自己所做的努力，對平息你內心的不安來說，沒有意義。

你想要的，不是這種迷茫中無序的努力，而是像「知友」Dingole那樣，在生存的底線上演絕地反擊，在充滿激情的拚搏和奮鬥中感受活著的意義。可是你忘了，他最初想奮鬥的目標，就是你現在所在的位置，輕而易舉能夠得到的東西。

剛剛我幫你「私信」請教了一下Dingole，我問他：「你是怎麼在絕境中保持專注，而不讓自己胡思亂想的呢？」

他說對那時的他而言，是「嚮往」，是對成為一個工程師的嚮往，也是對一個美好的、不一樣的未來的嚮往。我想， 他說的「嚮往」，應該就是希望吧。

那麼，你的「嚮往」是什麼呢？

差點忘了說了，在 Dingole 最初學打字的時候，他的「嚮往」，是到辦公室當一個打字員，「1個月能掙1萬元呢」。

我知道你會對父母有些歉疚，覺得他們那麼辛苦，自己那麼懈怠，對不起他們。你要知道，每代人有每代人的活法， 你並沒有懈怠，只是你努力的方式跟他們不同。他們最想要 的，也並不是穿美麗的衣服，用好的化妝品，而是你一切都 好。除此之外，我還想給你2條具體的建議：

（1）過一種簡化的生活，並把它當作一種美德。重點不是省錢，而是不要為選擇「物美價廉」的東西浪費你的腦細胞，它們理應用在更重要的地方。

（2）每週強制自己休息1天。旅遊、看閒書、和朋友聊 天，怎麼都行，但不要待在宿舍。重點是無所事事。與努力 相比，你其實更需要閒暇來釋放焦慮。

希望能對你有幫助。祝開心！

（本文摘自金尉出版《重新找回自己：不完美也沒關係！你不用活成別人眼裡的100分》，作者：陳海賢）