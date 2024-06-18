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青埔預售屋開價已經到一坪70萬！ 作家：全台灣現在沒有蛋白區了吧？

聯合新聞網／ 菲女狼
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

菲是個把看房當休假活動的人，也以為還算了解房市行情。

房價高漲，大家都說買不起蛋黃區，就往蛋白區看去吧。

但蛋白區就很便宜嗎？

最近聽到的房市消息，真的嚇到我吃手手了。

首先，代銷公司妹妹告訴我，青埔的預售屋開價已經到一坪70萬。

然後，昨天家住彰化的朋友說她上週去看房，一問之下彰化鬧區新建案每坪也破50萬了。

我想，全台灣現在沒有蛋白區了吧？搞不好連蛋殼區都便宜不到哪裡去。

這一代的年輕人，如果出生沒有父母可靠，真的就要自求多福了...

打房怎麼愈打愈貴了！

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

房價 房地產 青埔

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