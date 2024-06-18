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財經部落客剪外商銀信用卡「不肯投資就掰掰」 讚本土銀行App一站式解決

聯合新聞網／ 綜合報導
財經部落客胡采蘋剪掉外商銀行信用卡，並認為台灣很多銀行的App服務整合得非常好。本報資料照片
財經部落客胡采蘋剪掉外商銀行信用卡，並認為台灣很多銀行的App服務整合得非常好。本報資料照片

受惠AI帶動景氣復甦，主計總處上修今年經濟成長率預測至3.94%，為近三年新高，中央大學台經中心日前公布了5月消費者信心指數（CCI）也顯示股市不斷創新高亦增加民眾的消費信心。

財經部落客胡采蘋在臉書指出，隨著經濟轉趨熱絡，她愈來愈喜歡用台灣本地的銀行服務，反而不愛用外商銀行的。舉例來說，本來是用外商銀行的信用卡，但是漸漸發現台灣的銀行App方便又好用，換匯、基金、信用卡、信貸都可以用同一個App解決，出國玩去外幣ATM提領日幣美元就可以，不需要去銀行櫃檯。

然而外商銀行的信用卡，光要看明細或是繳款紀錄都很不方便，所以這個月她把全都的電商、外送、支付帳號，都換成本國銀行的信用卡，外銀卡片準備到期剪掉了，她認為「沒有競爭力不肯投資更好的服務那就只能掰掰了」，甚至還有朋友對她透露，不少外商投信也慢慢退出台灣了。

胡采蘋更表示，台灣長期超荒謬地買一堆爛產品，明明台灣很多公司都不錯，發高股息基金就會引導資金活水進入股市、買世界上最好的公司，「結果台灣人跑去買一堆南非配息基金，導致台灣成為全球最大南非幣持有國，然後南非貨幣一貶就貶個20%-30%，瞎到爆」。

文章一出，有網友留言推薦中國信託網路銀行服務整合得好，也有人推玉山銀行，認為雖然規模比不上一些大銀行，但其外幣外匯的部分真的是強項，而且如果要跨日本使用 PAYPAY 消費，玉山 WALLET（和玉山銀行帳戶連動） 會相當好用，同時也支援台灣 PAY 可以在本島使用。

「國泰也不錯！這次買美股，開通功能也沒出到門」、「台新Richart的App超好用」、「國泰CUBE也是越來越好用」、「我只有一張星展(原花旗)卡，因為看電影有打折」、「郵局的App也算直覺」，不過也有人質疑「外商銀行都出走台灣，這樣算好事嗎？」

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