三房將是未來主流？專家「一直都是」：並非兩房突然變夯而是因為買不起

三房將成為未來主流？

這一兩天在網路上看到網友熱烈討論這個議題，我也來分享一下我個人看法。我覺得這個問題，應該要先從「提問人具備的立場及需求」來回答，而不是每個人的答案都一樣。

1.如果今天是自住客問這個問題，以我從業11年的經驗，我可以直接告訴你：「不論時代怎麼變遷，大多數人對於買房的理想，在能力範圍允許下，起手式還是憧憬要有個三房」。畢竟三房就是個緩衝的概念。

如果是單身，一間房間當主臥自己睡，一間房間當自己的書房，另一間當客房（供長輩短住）或作為儲物間。那如果不需要那麼多房間，打掉一間房變成2+1房格局規劃，住起來就更舒服。

如果是有伴侶或有小孩，人口數一多或東西一多，對於空間的利用度就更吃緊。四房購買起來太有負擔，兩房的室內活動空間又太侷促，三房則恰恰好。

2.如果今天是投資客問這個問題，我覺得問題不是出在幾房不幾房，而是你所添購的產品未來在賣的時候，是否擁有競爭力、是否具有稀缺性。你管它是兩房還是三房，最後能幫你賺到錢的就是好產品。

你得思考的是：「為什麼買方會優先選擇購買我的房子，而不是別人的房子」。你主打的是條件優勢？還是成本優勢？還是付款優勢？還是籌碼優勢？

當然，這其中會涉及到的層面比較複雜，例如：到時要賣的時候，市場房源供給的狀況？住宅信用管制的門檻是否調整？經濟景氣氛圍？

另外，現在也由於稅制的緣故（預售屋禁轉+房地合一5年內重稅），投資幾乎都要走長期的了。資金的注入至少要停泊個5~8年。縱然遊戲規則常常都在變，但能確認的一點是：投資首要求穩，而後才是追求獲利報酬。槓桿切勿開太大，才有足夠的餘力因應政策的臨時調整。

3.最後，現在一堆人瘋搶買兩房，並不是兩房突然變夯了好嗎？而是現在三房太貴了買不起啦！

房數也只是個迷思。你要講房數，若建商推出個主建（扣陽台）15坪的三房給你，你覺得這有比較好嗎？並不會因為標榜「三房」、給你三個隔間房門，就讓你感到心滿意足的。畢竟坪數實際數字就擺在那，這偷也偷不了。

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