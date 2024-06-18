快訊

NBA總冠軍賽／5戰淘汰獨行俠 塞爾蒂克超越湖人奪隊史第18冠獨居第一

中職／不是夢！張育成宣布投入選秀 悍將狀元籤射向他

蘆洲男當街遭砍倒臥血泊 好心人撿到他「一大塊臉皮」…急奔醫院歸還原主

三房將是未來主流？專家「一直都是」：並非兩房突然變夯而是因為買不起

聯合新聞網／ Lin's竹北房產筆記
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

三房將成為未來主流？

這一兩天在網路上看到網友熱烈討論這個議題，我也來分享一下我個人看法。我覺得這個問題，應該要先從「提問人具備的立場及需求」來回答，而不是每個人的答案都一樣。

1.如果今天是自住客問這個問題，以我從業11年的經驗，我可以直接告訴你：「不論時代怎麼變遷，大多數人對於買房的理想，在能力範圍允許下，起手式還是憧憬要有個三房」。畢竟三房就是個緩衝的概念。

如果是單身，一間房間當主臥自己睡，一間房間當自己的書房，另一間當客房（供長輩短住）或作為儲物間。那如果不需要那麼多房間，打掉一間房變成2+1房格局規劃，住起來就更舒服。

如果是有伴侶或有小孩，人口數一多或東西一多，對於空間的利用度就更吃緊。四房購買起來太有負擔，兩房的室內活動空間又太侷促，三房則恰恰好。

2.如果今天是投資客問這個問題，我覺得問題不是出在幾房不幾房，而是你所添購的產品未來在賣的時候，是否擁有競爭力、是否具有稀缺性。你管它是兩房還是三房，最後能幫你賺到錢的就是好產品。

你得思考的是：「為什麼買方會優先選擇購買我的房子，而不是別人的房子」。你主打的是條件優勢？還是成本優勢？還是付款優勢？還是籌碼優勢？

當然，這其中會涉及到的層面比較複雜，例如：到時要賣的時候，市場房源供給的狀況？住宅信用管制的門檻是否調整？經濟景氣氛圍？

另外，現在也由於稅制的緣故（預售屋禁轉+房地合一5年內重稅），投資幾乎都要走長期的了。資金的注入至少要停泊個5~8年。縱然遊戲規則常常都在變，但能確認的一點是：投資首要求穩，而後才是追求獲利報酬。槓桿切勿開太大，才有足夠的餘力因應政策的臨時調整。

3.最後，現在一堆人瘋搶買兩房，並不是兩房突然變夯了好嗎？而是現在三房太貴了買不起啦！

房數也只是個迷思。你要講房數，若建商推出個主建（扣陽台）15坪的三房給你，你覺得這有比較好嗎？並不會因為標榜「三房」、給你三個隔間房門，就讓你感到心滿意足的。畢竟坪數實際數字就擺在那，這偷也偷不了。

◎本文內容已獲 Lin's竹北房產筆記_品揚的竹北房產交流網 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

坪數 房地合一 房間

延伸閱讀

00713配息資本利得占比62% 法人：將進入資本利得高度配發期

7月底後每月買進中信金、富邦金、國泰金、元大金加總6張！ 肥羊：現在買股賠錢機率50％

00940散戶下車法人卻大買因為相信「台灣價值」？ 專家：居然出現折價！

00915超車0056、00878、00919、00929成績效王！專家：與大黑馬00713類似

相關新聞

三房將是未來主流？專家「一直都是」：並非兩房突然變夯而是因為買不起

「不論時代怎麼變遷，大多數人對於買房的理想，在能力範圍允許下，起手式還是憧憬要有個三房」。畢竟三房就是個緩衝的概念。

她存台積電零股換來買房頭期款 現在股價900多元 還能複製存股神話嗎？

「多年來零股只進不出，存著、存著，台積電竟然贊助了我買房的頭期款」，梁小姐分享自己透過存股台積電（2330），累積到買房第一桶金，現在則繼續用台積電幫女兒存教育基金。同事林小姐也好想用台積電幫6歲的女兒存教育基金，但是900多塊錢的台積電，還可以這樣存嗎？

黃金短短一年漲了近30％…還可以投資嗎？ 存股哥：優質資產只會越來越貴

大概一年前開始買黃金的時候，賣出價是7500左右，前陣子飆到9600，才短短一年就漲了將近30%，優質資產只會變得越來越貴。

答應要求請乘客「安心睡」…竟直接側躺於後座！ 計程車司機：不好意思叫起床

結果乘客知道可以在車上睡覺後，馬上脫掉了鞋子，直接側躺於後座。這讓我有點尷尬...

AI帶來最強大威力 幫軟體工程師寫程式…提升125%生產力

又或者是對金融業來說，自動提款機（ATM）出現時，所有人都說銀行要消失了、櫃員要失業了，但結果有嗎？現在看起來沒有。銀行轉而把自己當成「服務業」...

談判桌上留一點「剩餘價值」市場行情最高價導入5%經驗法則你就是贏家

如果光是嘗試變得有創意、合作愉快呢？也可能會適得其反。多年前，我在哥倫比亞大學（Columbia University）的學生，和來自法國波爾多的素未謀面學生進行一場模擬談判，規模為數百萬美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。