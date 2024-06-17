黃金短短一年漲了近30％…還可以投資嗎？ 存股哥：優質資產只會越來越貴

去年5月槓桿哥開始佈局股票之外的資產，選擇的標的是黃金，除了保值抗通膨外，自古以來就是黃金是財富與權力的象徵，現在自己有點能力了，買些黃金還滿適合現在的狀態的，而且戴黃金很爽，真的非常爽。

大概一年前開始買黃金的時候，賣出價是7500左右，前陣子飆到9600，才短短一年就漲了將近30%，優質資產只會變得越來越貴。

股票、黃金、房產都是如此，所以只要有錢，我就要快點把現金兌換成這些超優質資產，因為現金只會隨著時間變得越來越不值錢。

買了一年的黃金有些心得跟老鐵們分享，如果你想投資黃金，可以把這篇收藏起來。

買進黃金先賠10%-12%

除非去臺銀買一兩或一公斤金塊，不然去銀樓買金的話都會有「工錢」，再加上買進跟賣出的價差，你的報酬率大概就是從-10%到-12%起跳，如果你只想賺價差，我認為黃金不是太好的標的，但黃金的價值不光只是帳面上的%數而已。

CP值高低：金塊、飾品、擺飾

做工越細黃金工錢越多，真的想保值我覺得買小金塊CP值最高，一錢小金塊工錢大概500左右，負擔又不會太大，記得買黃金的時候一定要問一下工錢多少，多買就會知道大概的價位。

再來是戒指、項鍊等飾品，工錢稍高但你可以戴在身上顯擺XD。CP值最低的就是擺飾，現在的金工技術想做出什麼造型的擺飾都可以，但工錢通常很高，只能擺在家裡也不能戴身上。

當代最強勢的資產

從古到今黃金都是當代最強勢、最優質的資產之一，發行股票的公司會下市、貨幣會消失，但黃金不會，「永恆」與「不變」就是黃金最大的價值。

且黃金代表財富、權力、身分地位，任何正面的形容詞都可以跟黃金有關，我自己是非常推薦配戴黃金在身上，整個人的心境、狀態都有很明顯的改變。

情緒價值拉好拉滿

我覺得黃金能帶給我最大價值，就是情緒價值，就跟有些女生愛名牌包、男生愛名車一樣，對我來說就是黃金了吧，持有黃金的爽感你一定要試試看。

持續買進就是了

就跟存股一樣，我也不太去管價格高低，只要有錢我就買，8000時一堆人喊貴、9000時也一堆人喊貴，我相信等到漲破10000還是有一堆人喊貴，會買的人就會買，不會買的人永遠嘎自己空手，等到價格突破天際，才來後悔當初怎們不多買一點。

以上就是這一年來的心得，我買黃金的出發點也不是為了要賺價差獲利，所以無論金價漲跌，我都會秉持著有錢就買的策略，而且我還有股息當靠山，用股息換黃金就是存股人才有浪漫。

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