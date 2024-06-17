答應要求請乘客「安心睡」…竟直接側躺於後座！ 計程車司機：不好意思叫起床

前幾天服務一位年輕女子，上車後就用溫柔的口吻詢問我可否在車上睡覺，等到了再叫她起來，因為她很累。

「好啊，你放心睡，等快到了我再叫你起來。」

因為車程要四十分，時間很長，我就請乘客放心睡覺。畢竟乘客願意睡覺，代表她的心情是放鬆的，也反映出司機的服務品質。

結果乘客知道可以在車上睡覺後，馬上脫掉了鞋子，直接側躺於後座。這讓我有點尷尬，我心裡想著： 「這也睡得太放心了吧！」

不過因為是自己允許的，我就不好意思再叫她起床了。只能說，彼此間對於「車上睡覺」的認知有落差。

乘客下車後，我隨即清潔座椅，意外發現某處有白色痕跡。跟乘客的睡姿方向進行比對後，研判應該是乘客的側臉妝容。我剛好會隨身攜帶卸妝棉，那天是我第一次幫汽車座椅進行卸妝。

不免俗的還是要提醒大家，所有汽車座椅的設計都會考量到安全問題。倘若沒有照規定乘坐，發生意外時，受傷的風險會增加唷！

大家似乎很好奇我為何會隨身帶卸妝棉，坦白說，是我自己要用，有時候擦防曬什麼的會用的呀！

但沒想到有天會用在車上就是。

◎本文內容已獲 王國春-我只是個計程車司機 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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