文字工作者擬訪綱、想文案 生成式AI「吐出一堆東西」跟真人一樣

進一步抽絲剝繭,會發現生成式AI顯著提高了客服人員、數位工作者、軟體工程師的生產力,但他們的工作有被取代嗎?聊天機器人這麼會聊天,客服人員是不是全部要失業了?從現在的結果來看,大家可以放寬心,這件事並沒有發生。

以客服人員的工作內容來說,他們必須精準回答資訊,尤其處理客訴時更要格外小心,懂得安撫客戶的情緒,要是將ChatGPT應用在這些細部流程,目前是無法預測結果的,意思是聊天機器人雖然上知天文、下知地理,但如果明確指使它照著指令處理事情時,你無法確定伶牙俐齒、行為幾乎和人一樣的它會不會對客戶胡說八道,所以企業、品牌對於將ChatGPT應用在客服場域,仍有一定程度的猶豫,畢竟誰想得罪客戶呢?

因此能確定的是,AI不會直接取代「整份」工作,但它會解構和取代某些「任務」。

比方數位工作者想完成一項文字任務,一般來說要經過發想、草稿跟編修三個階段,對行銷人員、文字工作者最痛苦的,無非是一開始的「發想」,假設我得幫一個賣咖啡豆的客戶規劃行銷廣告,到底要端出什麼主題?大綱該怎麼寫?所謂萬事起頭難,起那個頭向來是抓破腦袋的時候。

AI又快又便宜,當然要用起來

我經常會舉物理中「靜摩擦力」的例子。相較於動摩擦力,靜摩擦力更大,當你要將一個木塊往前推的時候,一開始會需要花許多力氣,但等木塊自己開始滑動後,後續要維持往前滑的力量就變得比較小。

像是ChatGPT、Gemini這些對於發想、撰擬草稿特別厲害的生成式AI工具,就是迅速克服靜摩擦力的關鍵。

因為這些工具和以往我們使用的聊天機器人不同,過去聊天機器人只能給你一個固定選單,把選單統統拉完就沒了,可是ChatGPT的自由度無限,你要是發揮創意,和它聊通宵都沒問題。

所以現在工作者需要一點靈感刺激時,只要打開ChatGPT,直接要它給出10個點子,或是下個擬訪綱、想文案的指令,它就會自動吐出一堆東西,而且整個過程真的像在跟一個真人討論般。

當我陸續完善內容時,它還可以糾正我的文法,把文字修飾得更通順(可是ChatGPT不為工作成果負責,千萬別叫它完成你的工作,它只是來跟你閒聊而已)。

基本上,光是這個環節, 就已經為世界帶來徹底變化。2023年,美國麻省理工學院(MIT)發表了一篇〈生成式人工智慧對生產力效應的實驗證據〉(Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative Artificial Intelligence)。

工作效率大提升

文中指出,若讓人類和生成式AI一同走過發想、草稿、編修的三階段,研究發現,當生成式AI給予靈感、刺激後,人類在發想和草稿兩階段花費的時間是降低的,編修階段則要多花一點時間,但不論如何,最終的結果都顯示,完成整個文字工作的時間仍然較先前減少37%。

這代表什麼?代表生成式AI就是在拆解、解構任務,它並非在每個環節都能節省時間,或許有些任務會省下一些,有些任務則會多費些力,就像比起要老師自己寫一篇作文,改一篇學生的作文可能更耗時間,但總花費時間是減少的。

而這也不影響人與AI協作時,整體生產力的提升,根據統計,工作產出的品質還提升了19.8%。所以AI已經被證明是又快又好,加上使用成本還會持續降低,最後成了終極的又快又好又便宜的生產力工具。這也是為什麼大家都說:會取代你的不是AI,而是那些使用AI的人。

而工作者一定要先認知到,生成式AI並非為了產生精確的工作成果而存在,如果抱持著這種期待去使用,表示你完全誤解了它的功用。

生成式AI的設計與運作,是為了理解你、跟你有互動,進而給予靈感、想法。既然是給想法,就不見得精確,甚至會有不同視角。以撰寫履歷來說,ChatGPT可以把一段經歷寫得更漂亮,但它無法造假經歷,因為那就不是真正的你了。

關鍵思考

● 生成式 AI的設計與運作,是為了理解你、跟你有互動,提供靈感和想法,所以不會很精確,甚至會有不同視角。 ● 只要你多花點心思,讓ChatGPT與你互動,它幾乎能教會你所有事情,畢竟它是從許多專業知識和大量資料萃取出的智慧結晶。 ● 生成式AI會取代我的工作嗎?別擔心,只要對它有正確認識,讓它來輔助你,就不用怕有一天會被機器取代。 ● AI時代將是「強者愈強、弱者愈弱」世界,容易產生「超級明星」效應,在AI輔助之下,一個厲害的工作者,一人抵十人也不奇怪。 ● 當AI世界變化快,「自我覺察」更為重要,你要從內而外清楚自己是怎樣的一個人。唯有了解自己的優缺點,才知道如何發揮潛力、彌補弱點。 ● 許多人會將自我認同建立在虛幻的「按讚數」,別忘了,家家有本難念的經,每個人都有過不去的坎,這才是人生的事實,千萬別過度把自信建立在他人的認同上,忘了我是誰。

(本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》作者:程世嘉,蕭玉品)