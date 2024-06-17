AI帶來最強大威力 幫軟體工程師寫程式…提升125%生產力
又或者是對金融業來說，自動提款機（ATM）出現時，所有人都說銀行要消失了、櫃員要失業了，但結果有嗎？現在看起來沒有。銀行轉而把自己當成「服務業」，不只處理存提款、放款、借貸，反而轉型成理財的機構、生活的入口。
所以到AI時代也一樣，在最近的每次演講中，我都會提醒聽眾：「AI不會突然摧毀、取代工作，它是一步步解構你的工作，取代的是一個個任務，讓人類扮演的角色漸漸弱化。」
我們在看待AI對工作的影響時，不是要問「會不會取代工作」，而是應該問「AI會取代哪些『任務』？」
AI可以取代重複性事務，也展現出強大的推理能力，但無法協調、決策、管理。以現階段來說，AI的發展就像兩面刃，對每個產業、職位的影響程度不一。
工作者負責的任務若跟AI高度重疊，例如資料處理、需要人類手工處理的重複性事務，毫無疑問很快會被機器取代。
但大家也不需要太過悲觀，因為AI還有很多遠遠做不到的事情，像是協調、決策、管理等等這些需要「人在場」的事務。
2023年7月，美國尼爾森諾曼集團（Nielsen Norman Group）發布的報告〈AI提高員工66%生產力〉（AI Improves Employee Productivity by 66%）指出，客服、內容生成和寫程式是生成式AI影響生產力最深的三個領域。
其中，聊天機器人協助客服人員提升了20％的生產力；負責產生內容、交換資訊的數位工作者，在運用生成式AI 工具產出文案、翻譯、報告、整理簡報及會議紀錄後，經統計增加了70％的生產力。
帶來最強大威力的領域是編寫程式，讓生成式AI幫軟體工程師寫程式，可以提升125％的生產力，等於工程師原先寫一行程式碼的時間，現在可以寫二至三行。
（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》作者：程世嘉,蕭玉品）
▪ 嘉縣東石鄉海埔地出現每戶千萬小豪宅 鄉民批：房價過熱
▪ 大台北有錢人移民往哪走？這區平均所得擠入前十
▪ 他1論點預言房價將崩盤！ 網友全不挺：該搶的是塔位
▪ 首季有錢人大舉出籠、占比高達4成 台灣再淪炒房之島？
▪ 新竹買房多備1成少說200萬…限貸後哪縣市受益？網喊苗栗2地：沒缺點
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言