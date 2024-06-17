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AI帶來最強大威力 幫軟體工程師寫程式…提升125%生產力

聯合新聞網／ 天下文化出版
AI可以取代重複性事務，也展現出強大的推理能力。 示意圖／ingimage
AI可以取代重複性事務，也展現出強大的推理能力。 示意圖／ingimage

又或者是對金融業來說，自動提款機（ATM）出現時，所有人都說銀行要消失了、櫃員要失業了，但結果有嗎？現在看起來沒有。銀行轉而把自己當成「服務業」，不只處理存提款、放款、借貸，反而轉型成理財的機構、生活的入口。

所以到AI時代也一樣，在最近的每次演講中，我都會提醒聽眾：「AI不會突然摧毀、取代工作，它是一步步解構你的工作，取代的是一個個任務，讓人類扮演的角色漸漸弱化。」

我們在看待AI對工作的影響時，不是要問「會不會取代工作」，而是應該問「AI會取代哪些『任務』？」

（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》）
（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》）
AI可以取代重複性事務，也展現出強大的推理能力，但無法協調、決策、管理。以現階段來說，AI的發展就像兩面刃，對每個產業、職位的影響程度不一。

工作者負責的任務若跟AI高度重疊，例如資料處理、需要人類手工處理的重複性事務，毫無疑問很快會被機器取代。

但大家也不需要太過悲觀，因為AI還有很多遠遠做不到的事情，像是協調、決策、管理等等這些需要「人在場」的事務。

2023年7月，美國尼爾森諾曼集團（Nielsen Norman Group）發布的報告〈AI提高員工66%生產力〉（AI Improves Employee Productivity by 66%）指出，客服、內容生成和寫程式是生成式AI影響生產力最深的三個領域。

其中，聊天機器人協助客服人員提升了20％的生產力；負責產生內容、交換資訊的數位工作者，在運用生成式AI 工具產出文案、翻譯、報告、整理簡報及會議紀錄後，經統計增加了70％的生產力。

帶來最強大威力的領域是編寫程式，讓生成式AI幫軟體工程師寫程式，可以提升125％的生產力，等於工程師原先寫一行程式碼的時間，現在可以寫二至三行。

（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》作者：程世嘉,蕭玉品）

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