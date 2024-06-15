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辭職把24小時都給小孩不錯過成長好嗎？ 作家：孩子不一定喜歡妳的犧牲

聯合新聞網／ 菲女狼
職場示意圖。美聯社
職場示意圖。美聯社

身為職業婦女跟二寶媽的琳琳每天基隆，台北兩地跑，最近她不時就跟我說，她真的好想多花點時間陪小孩喔，正思考要不要要辭職算了。

「嗯～你確定一天24小時跟小孩黏在一起的日子是你想要的？」

畢竟，我好多職業婦女的朋友，一遇到小孩開始放長假模式就叫苦連天，小孩一開學就開心得像中樂透一樣。

「另外，你不缺錢？包括自己的養老金跟小孩子的教育費都存好了？還是你老公的收入就可以撐起全部的開支？」

兩個問題，都讓她像搖鈴鼓般的搖頭。隨即又道：「我只是覺得陪小孩的時間很少，覺得小孩有點可憐。」

我笑著說她真的是想太多了。

不是每個小孩都那麼粘父母的，有時候小孩也需要自己的空間，搞不好父母不在的時候，小孩們還玩得更開心，更沒有壓力。常常我們自以為地做出自己認為對小孩好的犧牲，說不定小孩根本不喜歡你的犧牲。

愛小孩很好，但也要愛自己。畢竟，有開心的父母才會有樂觀的小孩。「人生只有一回，你要不要先思考什麼樣的生活是你真正喜歡的，讓自己活得正向開心，先愛自己才有能力愛別人。」

另外，如果因為為了與小孩朝夕相處，而辭去了工作讓家中經濟變得困頓，沒有辦法提供好的教育環境跟資源，是否有些本末倒置了？！

左思右想之後，琳琳說她還是好好賺錢，不要再想東想西了。

其實，每個人都可以追求自己想要的生活。但前提是那是你想要的，而不是一時的逃避，或者是說那是為誰為誰的犧牲。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

父母 職業婦女 辭職

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