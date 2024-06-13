選後印度成長邁大步 長久佈局正當時

世界最大規模選舉的印度大選落幕，當股市一度因結果不如預期而重挫，且外界多以慘贏形容現任總理莫迪時，好在有印度經濟表現穩住陣腳，激勵股市回神繼續繳出多頭成績單。富蘭克林坦伯頓印度基金經理團隊分析，從印度佔全球GDP比重顯著提升、經濟改革持續所帶來的長期結構性成長，到公私部門齊力挹注基礎建設、消費力的躍進等，都意味著蛻變中的印度值得中長期投資。

印度人民黨（BJP）此次大選未來取得多數席位，逼使莫迪政府將首次全國民主聯盟（NDA）的合作夥伴達成協議，籌組聯合政府以利莫迪續任總理職務，儘管政治過程或有折衝、施政風格也可能因此略有轉變，對於被邀入閣的政黨來說，亦提供一個對新一屆政府展現影響力的平台，因此預期選後的印度整體政策方向可望保持穩定。

在富蘭克林坦伯頓印度基金團隊眼中，「印度是一個充滿活力的城市化經濟體」，經理人蘇庫瑪．拉加指出，隨著中產階段的崛起，投資團隊關注三大潛在亮點，一是「收入成長」，帶動正規零售支出及整體消費力動能，二是「本地消費」，包括共享經濟、服務整合與訂閱服務，三是「全球供應鏈多元化」，預料科技與可再生能源行業受惠其中。而基金秉持價值投資策略，並從中挑選低於其內在價值的企業標的，以期極大化回報空間。

資料來源：彭博資訊截至2024/04/30，為過去三年月報酬率的年化標準差，右圖採MSCI世界指數與印度SENSEX指數。以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

政策推行方向持續走在軌道上，有利股市行情續航。富蘭克林投顧表示，印度佔全球GDP比重自1993年起的30年間已增至3.5%，國際貨幣基金也預測該國家將於2027年成為世界第三大經濟體，隨著莫迪政府執政將進入新一篇章，十年改革也不至於有重大政策變化，將繼續前進。

囿於人力與權衡投報關係，新興市場特別是單一新興國家的研究相對不足，然而富蘭克林坦伯頓極早期就著眼全球化投資，印度團隊於1993年即成立，迄今已累積有超過三十年的研究及操盤實戰經驗，同時也是印度第一個註冊成立的民營共同基金，團隊見證印度共同基金產業的興起並一路相隨成長，在地化研究團隊每年進行逾600次的公司訪察，深度發掘投資機會，同時擁有集團在全球交易、風險管理、研究及科技層面等奧援，建構嚴謹的投資流程，有利於提供投資人最佳投資經驗。

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的><本頁不代表對任一個股的買賣建議>新興市場警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw

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