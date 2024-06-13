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「人生被毀！」媽逼他用新青安無痛買房 半路殺出大學生害房貸優惠蒸發

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨被媽媽逼著買房，還用了「新青安房貸」結果下場超慘。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
一名網友抱怨被媽媽逼著買房，還用了「新青安房貸」結果下場超慘。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

新青安房貸因為放寬許多條件，遭外界質疑是助漲房價的幫凶。近日一名網友就淚訴他的人生被媽媽用新青安毀掉了。他表示，媽媽因為聽朋友說買房投資很賺，結果出租給大學生後，對方去申請租屋補貼，銀行就來通知不能作為營業用，現在房貸和利率優惠都沒了，讓他30年的負擔更加沉重。

該名網友在網路論壇Dcard發文指他從出社會開始工作就奉養雙親，月薪3萬8每月要給他們1萬5，全家住在月租8千的破爛公寓，爸媽已60多歲了，但40幾歲就開始「躺平」。最近媽媽朋友一天到晚來家裡鼓吹買房置產很好賺，而且用新青安房貸可以「無痛上車」，媽媽聽了就逼原po一定要買房。

然而，他們不是買新成屋，而是跟媽媽的那位朋友買，因為對方打算把舊屋脫手之後要再去買其他地方。原po提醒媽媽不要當「接盤俠」，但她就是不聽勸，最後他只好乖乖買下媽媽朋友的那間房，配合去辦了新青安，「準備當三十年的房狗，天天像狗一樣累的繳破房貸」。

更慘的是，他交屋後才發現房子地點很差，附近沒有學區跟交通建設，而且媽媽還瞞著他用4500元租給一個大學生，對方租一陣子沒有告知就逕自去申請租屋補貼，結果他就被銀行通知，新青安不能作為營業用以及租屋，現在要收回部分房貸還有提高利率，讓他生活更捉襟見肘了。

原po悲慘的遭遇也引來網友們同情留言，「你被家人情勒住了，買房是大事，而且事關於你一生，地點、屋況、房貸條件、新青安的限制，為了家庭和諧不是事事都妥協」、「你媽問題很大，但你自己也有問題，貸款就只能當作是你不做功課的懲罰，快去騙下一個阿呆接手吧」。

「勸你早日覺醒，你父母不會幫你，除了買房，日後還有結婚和生小孩」、「一個願打一個願挨囉，認命繳完」、「你自己都沒判斷力嗎？還是其實你也想靠投資買房致富？」、「房地合一持有五年內賣出超高稅額，只好賠錢賣呀」，另有人建議原po應先扣掉孝親費不再養他們，把錢拿去繳房貸。

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