打擊恐怖分子！銀行過濾整個客戶資料庫 揪出特定交易活動「強度太高」

所有這些指標結合起來，就能建立一套不錯的偵察系統，可以將銀行的整個客戶資料庫過濾出相當小的潛在恐怖分子群。這是個稱得上嚴密的偵察網，但還不夠嚴密，最終使這套偵察系統大大提高功效的是最後一項指標。為了國家安全，我們被要求不得揭露細節，因此，我們稱這項指標為「X變數」。

X變數有何特別之處呢？首先，它是一項行為指標，不是人口結構指標。各地反恐當局的夢想是能夠成為聚滿恐怖分子的房間裡牆上的一隻蒼蠅，X變數用小而重要的方法做到了這點。

這套偵察系統中的大多數其他指標在過濾時，都會產生「是」與「否」的答案，但X變數不同，它衡量特定銀行交易活動的強度，一般人從事這項銀行交易活動的強度通常不高，而那些具有恐怖分子其他嫌疑特徵的人，在這項活動的強度多半相當高。

（本文出自《超爆蘋果橘子經濟學》） 這使得這套偵察系統最終產生優異的預測能力，賀斯里可以從幾百名銀行客戶資料庫中得出約三十位有高度嫌疑的名單。

根據他的保守估計，這三十人當中，至少有五人幾乎確定涉及恐怖活動。三十人當中有五人，這樣的成果雖稱不上完美（這套偵察系統遺漏了許多恐怖分子，也錯誤地辨識了一些無辜者），但絕對勝過從五○○、四九五人中找到四百九十五人。

截至本書撰寫之際，賀斯里已經把那份三十人名單繳給他的主管，主管也已經轉呈給有關當局，賀斯里已經完成了他的工作，現在該是有關當局盡其職責的時候了。

基於問題性質，賀斯里可能永遠無法確知自己是否成功，而讀者諸君更加不可能看到他的成功的直接證據，因為倘若他成功，那就是未發生恐怖攻擊，因此，這項成功將是看不到的。

不過，也許在未來的某一天，你將會身處英國的某個酒吧，遠處站著一位毫不出風頭、有點冷漠的陌生人。你和他喝了一品脫的酒，再喝第二品脫，再來第三品脫，待他口風稍鬆時，他羞怯地提及自己最近獲得一項尊稱：他現在是伊安．賀斯里爵士了。他不能討論使他獲頒此爵位的功績，但這跟保護公民社會免於受到重大傷害有關。

你熱烈地感謝他做出的重大貢獻，再請他喝上幾品脫。在酒吧打烊時，你們兩人搖搖晃晃地走出酒吧，就在他正要舉步走向一條暗巷時，你想到回報他的貢獻的一個小小舉動，你把他拉回人行道邊，叫了一輛計程車，把他塞進車裡。因為，切記，真正的朋友不會讓他的朋友酒醉後走路！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文出自《超爆蘋果橘子經濟學》作者：史帝文．李維特,史帝芬．杜伯納 譯者：李芳齡）