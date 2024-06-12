身邊很多人被詐騙…竟然都很年輕？ 小師傅：當前薪資普遍低想「一觸即天」
最近，我身邊有很多人被詐騙，其中包括我同事的小孩和我的表妹。一個被騙了200萬，另一個被騙了400萬（為了還債房子都拿去賣了），讓我感到非常震驚。更令人訝異的是，現在很多被詐騙的竟然都是年輕人。或許這與當前薪資普遍偏低有關，對於年輕人來說，一開始儲蓄非常困難，所以看到有一觸即天賺錢機會就會想要嘗試看看。
但是，任何事情一開始的初始階段通常是最困難的，但往往也是成功中最重要的關鍵。以存股為例，從第一張股票到第100張股票，最難熬的階段通常是第1張到第10張。每月小資族可能只能存個幾千塊或者幾萬塊，一開始存起來真的很無感，最後通常都會堅持不住。
每次我在寫借貸文章時，我都會思考，這樣對剛出社會的年輕人到底好不好？會不會影響他們的價值觀？會不會讓他們認為自己不需要努力就可以輕鬆賺錢了？然後忘記自己一開始的本金也是要靠自己存起來的呢？畢竟要信貸也是要看你自身條件，質押也是要看你的股票市值，買房一開始也是要有頭期款的。
這就像廚師訓練基本功一樣，股市投資也需要慢慢訓練儲蓄的基本功。在這個階段中，你要清楚的知道你不會一輩子都只是做學徒和打雜工，你也不會用一輩子的時間和勞力賺取收入，這都只是一陣子的。最後，我們還是要利用這些辛苦賺來的錢放入股市，請好員工幫我們產生被動收入，好讓我們能快速達到財務自由，換取每一天自由的門票。
我寧可辛苦一陣子
也不要辛苦一輩子
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