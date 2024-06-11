賣實體黃金33萬…竟然要課稅萬把元！ 達人：依賣價6％計算所得
什麼！賣實體黃金竟然要課稅。
實體黃金賣出6%計入所得以黃金現貨如金條、金飾、金塊來說，是依賣價6%計算所得，併入個人綜合所得稅計算，適用5%~40%稅率。
以小編這次賣了33萬的實體黃金為例：
6%為19800元計入所得
綜所稅5%者需課990元
綜所稅12%者需課2376元
綜所稅20%者需課3960元
綜所稅40%者需課7920元
黃金存摺損益列入所得黃金存摺、黃金撲滿如交易有所得，屬財產交易所得。
損益計算方式，以出售時成交價減除取得成本及費用後餘額，併入綜合所得稅計算。
這時代有人在存實體黃金嗎
A.有逃難很好用
B.什麼時代了當然黃金存摺
C.買啥黃金買幣就好
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