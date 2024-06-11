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賣實體黃金33萬…竟然要課稅萬把元！ 達人：依賣價6％計算所得

聯合新聞網／ 阿布達
黃金示意圖。（中新社）
黃金示意圖。（中新社）

什麼！賣實體黃金竟然要課稅。

實體黃金賣出6%計入所得以黃金現貨如金條、金飾、金塊來說，是依賣價6%計算所得，併入個人綜合所得稅計算，適用5%~40%稅率。

以小編這次賣了33萬的實體黃金為例：

6%為19800元計入所得

綜所稅5%者需課990元

綜所稅12%者需課2376元

綜所稅20%者需課3960元

綜所稅40%者需課7920元

黃金存摺損益列入所得黃金存摺、黃金撲滿如交易有所得，屬財產交易所得。

損益計算方式，以出售時成交價減除取得成本及費用後餘額，併入綜合所得稅計算。

這時代有人在存實體黃金嗎

A.有逃難很好用

B.什麼時代了當然黃金存摺

C.買啥黃金買幣就好

◎本文內容已獲 阿布達 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

存摺 所得稅 財產 黃金

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