炸彈客倫敦發動攻擊 他靠銀行資料建立偵察系統揪出恐怖組織

恐怖分子常跑銀行

二○○五年七月七日，四名穆斯林自殺炸彈客在倫敦發動攻擊，一人在擁擠的巴士上，另三人在地鐵，總計造成五十二人死亡。

「我個人被這事件嚇壞了，」賀斯里回憶，「當時，我們才剛展開偵察辨識恐怖分子的工作，我想，或許，只是或許啦，若我們早幾年開始這項行動，是否能阻止這場悲劇的發生？」

倫敦七七事件的炸彈客留下了一些銀行交易資料，但不多，不過，在接下來幾個月，可疑特徵和我們的恐怖分子偵察計畫相符的一群人遭英國警方逮捕。

雖然他們之中沒有任何人被確證是恐怖分子，多數人大概不會被判決有罪，但若他們的特徵跟恐怖分子相像到足以被逮捕，那麼，也許值得研究他們的銀行交易習慣，以建立一套有用的電腦偵察系統。很幸運地，這些嫌疑人中有超過一百人是賀斯里的銀行的客戶。

建立一套偵察系統

（本文出自《超爆蘋果橘子經濟學》） 這項研究與辨識工作包含兩個步驟，首先是蒐集這一百多名嫌疑人的資料，並根據他們與一般人迴異的型態，建立一套偵察系統。在成功建立偵察系統後，便可用它來搜尋銀行的資料庫，找出其他潛在的壞傢伙。

由於英國現在瞄準對抗的是伊斯蘭基本教義派，不再是其他族群（例如愛爾蘭移民），因此，逮捕的可疑分子自然有穆斯林姓名，這一點成為這套偵察系統中最明顯的人口結構特徵之一。

姓氏和名字都不是穆斯林姓名的人，只有五十萬分之一的機率成為恐怖分子嫌疑犯；姓氏或名字是穆斯林姓名的人，成為恐怖分子嫌疑犯的機率是三萬分之一；姓氏和名字都是穆斯林姓名的人，成為恐怖分子嫌疑犯的機率就提高到兩千分之一。可能的恐怖分子絕大多數都是男性，多半介於二十六歲到三十五歲，此外，他們非常有可能：

■ 有手機 ■ 是學生 ■ 租房子，而不是擁有自宅

光是這些特徵，絕對無法構成被逮捕的理由（本書兩名作者的每一位研究助理都有這些特徵，我們十分確信他們都不是恐怖分子），但是，若加上穆斯林的姓名，這些普通特徵在偵察系統中的明顯性就開始增強了。

在前述因素被納入考慮後，幾項其他特徵基本上就被視為中性，不再被當成辨識恐怖分子的特徵，包括：

■ 就業狀態 ■ 婚姻狀態 ■ 居住地附近有清真寺

因此，不同於一般的認知，一名單身、沒有工作、居住地附近有清真寺的二十六歲男子，其恐怖分子嫌疑程度並不會比另一名已婚、有工作、居住地離清真寺有五哩遠的二十六歲男子來得高。還有一些明顯的否定指標。資料顯示，可能的恐怖分子較不可能：

■ 有儲蓄存款帳戶 ■ 在週五午後從自動櫃員機提款 ■ 購買人壽保險

週五是回教徒的禮拜日，所有教徒都盡可能在週五中午前往清真寺禱告，因此在週五午後從自動櫃員機提款的可能性顯著降低。

不購買人壽保險這項特徵就更有趣了，若你是二十六歲男子，已婚，有兩個年幼小孩，購買人壽保險似乎是明智之舉，以備萬一你不幸英年早逝，你的家人可以生存下去。但是，若保險購買人自殺的話，保險公司不會理賠。因此，有家庭的二十六歲男子若猜想他有一天會炸掉自己，大概不會浪費錢去購買人壽保險。

這也意味著，若一名新進的恐怖分子想掩飾他的攻擊行動，他應該去銀行把他的戶頭姓名改為非常不像穆斯林的姓名（或許可以改名為伊安），並購買一點人壽保險。賀斯里的銀行就提供每月只須付幾英鎊的人壽保險單。

（本文出自《超爆蘋果橘子經濟學》作者：史帝文．李維特,史帝芬．杜伯納 譯者：李芳齡）

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