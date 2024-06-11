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癌症篩檢半數人至少1項「偽陽性」真正有病的人出現排擠效應

聯合新聞網／ 時報出版
最近的一項癌症篩檢後發現，六萬八千名參加者中，有五○％的人在十四項篩檢項目中至少出現一項偽陽性結果。 示意圖／ingimage
最近的一項癌症篩檢後發現，六萬八千名參加者中，有五○％的人在十四項篩檢項目中至少出現一項偽陽性結果。 示意圖／ingimage

當然，事後追溯建立已證實的恐怖分子的銀行往來型態素描，比事前辨識出恐怖分子要容易得多了。

再者，這十九個人（生活在美國的外國人，接受如何劫持民航機的訓練）的素描，未必跟其他恐怖分子（例如土生土長的倫敦自殺炸彈客）的素描相符。

偵測準確度九九％也不夠

此外，以往使用資料來辨識不法行為（例如《蘋果橘子經濟學》一書中提到的學校教師作弊和相撲選手共謀）時，在瞄準的族群中，欺騙舞弊行為的盛行程度相當高，但在這個例子中，瞄準的族群很龐大（光是賀斯里服務的銀行，就有幾百萬名客戶），但潛在的恐怖分子卻是非常少數。

不過，讓我們姑且說，你能夠發展出的銀行偵察系統有高達九九％的準確度，假設在英國潛伏了五百名恐怖分子，那麼，你的偵察系統將可正確辨識出其中四百九十五人。

（本文出自《超爆蘋果橘子經濟學》）
（本文出自《超爆蘋果橘子經濟學》）
可是，在英國，有大約五千萬名和恐怖主義沒有任何關係的成年人，你那準確度九九％的偵察系統將錯誤辨識其中的一％，相當於五十萬人。

最終，這套準確度九九％的偵察系統將濾出太多的偽陽性（false positive）—五十萬人被有關當局視為恐怖分子嫌疑犯而抓來偵訊，他們一定會暴跳如雷。當然啦，有關當局也無法負荷這麼大的工作量。

在保健領域，這是常見的問題。檢討最近的一項癌症篩檢後發現，六萬八千名參加者中，有五○％的人在十四項篩檢項目中至少出現一項偽陽性結果。

因此，儘管醫療保健人士可能強力倡導民眾應普遍篩檢各種疾病，但事實是，保健體制將疲於應付太多的偽陽性，但真正有病的人卻因為排擠效應而無法得到良好照顧。

贏得美國職棒大聯盟世界大賽最有價值球員（MVP）的麥克．羅威爾（Mike Lowell）在談到對大聯盟的每位球員進行是否施打生長激素的檢驗計畫時，就點出了類似的問題。

他說：「若檢驗的準確度為九九％，那代表將出現七個偽陽性，若其中一個偽陽性是卡爾．瑞普肯（Cal Ripken）呢？這是否會對他的職棒生涯留下一個汙點？」同理，若你想追捕恐怖分子，九九％的準確度根本連夠好都稱不上。

（本文出自《超爆蘋果橘子經濟學》作者：史帝文．李維特,史帝芬．杜伯納 譯者：李芳齡）

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