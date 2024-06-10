現金提領比率高、沒有房租水電開銷 敏銳銀行員看交易紀錄抓到恐怖分子

反恐工作向來以三項活動為主：蒐集關於人的情報，這既困難又危險；監聽電子談話，這猶如試圖從消防水帶啜飲；追蹤可疑的國際資金流向，在每天有數以兆計美元繞著地球跑的情況下，這猶如試圖過篩整個海灘，以找出特定的幾粒砂子。

發動九一一攻擊的十九個男人，動用的總資金是三○三、六七一．六二美元，相當於每個人用不到一萬六千美元。有沒有第四種方法可幫助找到恐怖分子呢？

如何追捕恐怖分子？

伊安．賀斯里（Ian Horsley）相信或許是有的。賀斯里並非任職於執法機構、政府單位或軍方，從他的背景或行為也看不出一丁點跟英勇事蹟的關聯性。他成長於英格蘭中部，父親是電氣工程師，現在接近中年的他，仍然快樂地住在遠離狂亂倫敦的地方。賀斯里是個友善可親的人，但並不外向，也不活潑，套用他自己的形容，他非常普通、平凡，很難令人留下印象。

（本文出自《超爆蘋果橘子經濟學》） 長大後，賀斯里曾想過要成為會計師，不過畢業時，女友的父親幫他謀得一份銀行出納員的工作。在銀行裡，他擔任過幾種職務，沒有一個職務是特別有趣或酬勞優渥的，其中一項職務是電腦程式設計師，讓他覺得比較感興趣，因為可以讓他「對銀行賴以運作的資料庫有基本的了解，」他說。

賀斯里是個謹慎的人，對人們的行為有敏銳的觀察，也是個清楚明辨是非的人，因此銀行後來指派他，擔任偵察銀行內部員工是否有舞弊情事的工作，經過一段時日，改而負責偵察客戶的欺詐盜偽行為。

客戶欺詐盜偽行為對銀行構成的威脅更大，英國銀行每年因為這類情事損失約十五億美元。近年來，網路銀行的興起，以及銀行之間激烈競爭新業務，這兩股力量使得這類情事更加增多。

曾經有一段期間，資金十分便宜，信用非常容易取得，任何人，只要是脈搏仍然跳動著，不論其工作性質，不論有沒有公民資格，不論信用程度如何，只要走進英國的銀行，幾乎都能取得一張簽帳卡。（事實上，連脈搏跳動這個條件都不需要，詐騙者也很樂意使用死人或虛構人物的身分。）

賀斯里對於各種族群的慣用伎倆有相當程度的了解：西非移民是支票洗錢高手，東歐人最擅長身分盜用。這些詐騙者挖空心思，手法不斷翻新，他們會追蹤到銀行的電話客服中心，在外等候伺機，等到有員工離職時，就賄賂他提供銀行客戶的資訊。

賀斯里成立了一支由資料分析師和檔案管理員組成的小組，他們撰寫能夠搜尋銀行資料庫以偵察出詐欺活動的電腦程式。這些程式設計師很高明，詐騙分子也很高明、機靈，一旦舊計謀被識破，就立刻端出新手法。

這些快速變更的手法磨礪增強了賀斯里的能力，使他能像個詐騙者般地思考，縱使在睡夢中，他的腦海也航行過無數筆銀行資料，尋找可能暴露出不法情事的型態。他的電腦偵察系統變得愈來愈精練、嚴密。

約莫此時，我們有幸認識賀斯里，並開始思忖：若他的電腦程式能夠過濾詳查銀行消費金融的龐大資料，偵察出詐騙者，那麼有沒有可能用相同的資料偵察出其他壞人，例如潛在的恐怖分子呢？

九一一恐怖攻擊的資料追蹤印證了我們的這個預感，那十九名恐怖分子的銀行交易紀錄顯示，他們有一些跟一般銀行客戶不同的行為：

■ 他們用現金或約當現金在美國開設銀行戶頭，平均開戶金額約四千美元，通常是在大型知名銀行的分行開戶。 ■ 他們通常使用郵政信箱作為聯絡地址，且經常更換聯絡地址。 ■ 他們當中有一些人定期收到從其他國家以電匯方式匯入的款項，或是以電匯方式匯出款項到其他國家，但這些交易的金額總是在銀行必須呈報的限定額度以下。 ■ 他們多半一次存入一大筆錢，然後每次提領少量現金。 ■ 他們的銀行交易紀錄不會反映一般的生活開銷，例如房租、水電瓦斯費、汽車貸款、保險費等。 ■ 他們的存款和提款時間並沒有呈現典型的每月一致性型態。 ■ 他們不使用儲蓄存款帳戶或保險箱。 ■ 他們的（現金提領、開立支票）比率明顯高於一般客戶。

（本文出自《超爆蘋果橘子經濟學》作者：史帝文．李維特,史帝芬．杜伯納 譯者：李芳齡）

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