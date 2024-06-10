「貼心交談」讓你贏人心 商場百分百受歡迎的「社交應對」三要訣

我可以很肯定地跟你說—「怕生」是天生的性格反應，同時也是對自己誠實的表現。語雖如此，我想「怕生」的你應該多少都曾因無法為自己的想法付諸行動而喪失機會；或者明明個性親切隨和，卻被誤認為是「陰暗抑鬱的人」—諸如此類的經歷，是否使你想要改變性格呢？

接下來要請你磨練的三個重點，並非希望你改變這些性格。反之，它們可以讓你充分了解「怕生的優勢」，並助你成為「怕生界的社交達人」。首先，就來試著達成以下三點吧—

❶變得喜歡聽人說話； ❷好好地對人打招呼； ❸養成像你自己的「一句話」。

想要變得「喜歡聽人說話」，就得要先擁有不輸給別人的「好奇心」。它會讓你對別人感興趣，使你對「傾聽」樂在其中。「好好地打招呼」，則是希望你培養面對初次見面之人時，也能好好地留下印象的能力。光是如此，你就有機會能成為受歡迎的人。與其磨練口條，不如先好好「打招呼」。

最後，養成像你自己的「一句話」，則是將「感謝、有精神、有幹勁」等正向詞彙列為關鍵字，然後再選出順口、語感佳的「一句話」，用來代表自己。

「這樣就夠了嗎？」—看到這裡，想必很多人都會有這樣的疑惑。是的，這樣就夠了。只要能夠當個「神情專注地聽人講話」的人，一○○％會受歡迎。在對話中，如果遇到不知道該如何回應的時候，只要能說出「好厲害、好棒、太好了呢、我都不知道、不敢相信、太美好了、是啊」等等詞彙，其實就已經很足夠了。

像自己的一句話，最好是口頭禪一般「習慣會說的話」。以我來說的話，則是「今天也會是美好的一天呢」（感謝）、「不氣餒、不灰心、不放棄」（有幹勁）、「好像打了一劑強心針」（有精神）等等。請不需要太擔心自己那麼做，會不會顯得很奇怪。只要試著拿上述的其中任何一個要訣在生活中實際運用，你一定可以從「怕生的枷鎖」之中解脫。

回話這樣做，90％讓對方暢快說

不擅長說話的人總是努力思考著該如何增進「說話技巧」，因此容易全神專注在「開口說話」這件事上。然而，這樣的習慣還是改掉比較好。因為與人溝通時，有一半以上的時間，都是閉著嘴聽對方說話的「空轉時間」。

雖然不擅長說話的人的確會需要磨練一些回話技巧，但與其硬要將不擅長之處轉成強項，不如先確保能好好表現寡言之人「善聆聽」的特質，來得更加有效率。

所謂溝通，其實就是言語上的「傳接球」。要兩個人才能成立，而且當有講話的一方，就一定需要不開口、負責聆聽的一方。就算你再怎麼想要開口，一旦打斷了對方的話語，通常都不是什麼好事。

那些因為覺得話題無聊而說出「可是啊」、「比起這種事」等等發言，搶走對話主導權的人，一○○％會被討厭—這就是「對話小偷」的下場。只要稍微觀察，你就會發現在現實生活中，真的有很多「對話小偷」。

這種人就算說的話再有趣、有內涵，很明顯地還是會冷場。這便是太專注於「發言」，選錯溝通方法所導致的錯誤示範。「溝通不順利」之煩惱的解決契機，其實就藏在不說話時的「空轉時間」中。

我想，對於愛說話的人來說，「空轉時間」一定讓人很痛苦吧；然而對不擅言語的人而言，非但不會感到痛苦，反而還能藉機觀察對方的言行舉動。只要能掌握「活用空轉時間」的訣竅，就是對不擅言語的人，最快見效的改善溝通絕活。

話越多，越沒有「記憶點」

彷彿播報員一般，用精準無誤的發音說話，而且總是健談又充滿自信—你對於那些思考有條有理、知識豐富的人，是否也同樣懷有「擅長說話」的印象呢？「如果可以像那樣與人交談就好了。」、「我也好想像那個人一樣帥氣地說話！」我想有許多人都會如此地羨慕他們吧。

然而，那些人所說的話，真的有觸動到你的內心嗎？就算一開始也許會投以憧憬的眼光，一邊在心裡大感欽佩、一邊聆聽，但時間拉長之後，往往會因內容過於僵硬而逐漸提不起興致，甚至還可能因為話題太深奧、講述得過度完美而覺得無聊。

事實上，這些看似完美演講者的人，說起話來都意外地很難被人深刻留在記憶當中。可見光是擁有知識，並不足以構成一個人的魅力。太過有條有理的言談方式，更會因為過於理想而讓人感覺不到誠意。

這樣口若懸河、一味地說著自己想說的話，其實不過就是「言語上的強迫推銷」而已。完全沒有考慮到聽者的心情，只是照著自己的步調一個勁地講不停，任誰都會受不了吧—這樣的現象，在「寡言」的人身上，特別不易發生。

也因此我才會總是說：「正是不擅長說話，才更能好好傳達心意。」因為說的話少，越會被留在記憶裡。換句話說，對於說話沒有自信的人，反而往往更能說出深植人心的話，並且充分地具備有「擅長溝通」的資質。請你務必要先理解這個事實—能夠緊緊抓住人心的，都是那些以真切的言語，坦承表現自己的人。

（本文出自《高情商說話，跟誰都能聊不停》作者：臼井由妃 譯者：汪欣慈）

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