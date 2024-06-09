資深理財顧問：我身邊最有錢客戶都有這5個習慣
摘要
一位擁有超過十年經驗的理財顧問透露，他職業生涯中遇到的富有客戶，往往只是一般的教師，或是過著樸素生活的平凡人，有些甚至是大學輟學生；但無論他們的職業是什麼，他們往往都有這5個習慣。
人人都追求財富，但在通膨時代，僅僅依靠勤奮工作賺錢似乎不再足以實現財務自由。因此，許多人開始探究有錢人的思維方式和生活習慣，希望找到致富的方法。
卡爾頓（Anthony Carlton）是一位擁有超過十年經驗的理財顧問，他長期為企業高管提供專業的財務建議，也曾任金融科技新創Farther的副總裁。他定期在《富比世》、《商業內幕》以及個人LinkedIn上分享他獨到的理財見解。
變有錢的秘訣？有錢人都有的5個習慣
卡爾頓發現，累積財富與所從事的工作沒有太大關係。
許多人以為醫生、律師或高階主管，很容易實現財務自由。實際上，他們卻常常陷在同儕的比較，反而花費極端奢侈，而且背負著巨額債務。
「我只要看一眼他們的銀行帳戶，就知道他們做對了什麼，」卡爾頓透露，他職業生涯中遇到的一些富有客戶，往往只是一般的教師，或是過著樸素生活，有些甚至是大學輟學生；但無論他們的職業是什麼，他們往往都有下列這五個習慣。
1. 設定明確的財務目標
卡爾頓認為，人類的心智是一個強大的工具。當你擁有強烈的動機，清楚自己想要什麼的時候，你的大腦無法抗拒這個明確的目標，來強化你的行動力。
對他身邊最富有的客戶來說，設定目標只是起點，在決定他們想要什麼之後，他們會建立一套可以不斷重複執行的系統，使他們的行動與目標一致，這是他們真正進步的原因。
他舉例，假設你想要存1千萬的房屋頭期款，不要只停留在設定目標，而是列出每週或每月該達標的數字，例如，每月存3萬到高利息定存帳戶中，做為存買房基金。
2. 每月固定投資
卡爾頓說，想要真正累積財富，絕對離不開投資，而有錢人把錢放在股票與房地產裡，因為兩者都是會升值的資產。
有錢人也知道，投資不是靠時機，而是要持續。長期投資人會把目光放在十年後或更久以後，只有耐心等待，最後才能安心的退休。
卡爾頓表示，他的富有客戶知道，投資的關鍵在於長時間持有市場資產，與其在「最佳時機」抓住市場隨機的高點或低點，不如在固定時間投資相同的金額，就像鐘錶一樣準時，也不需要長時間盯盤。
把投資變成一種習慣（例如：每月自動轉帳），卡爾頓說，他的客戶因此避免了代價高昂的錯誤，像是錯過股市表現最好的日子，或失去多年複利回報。這種平均成本法（dollar-cost-averaging），任何人都可以做到。
3. 為最糟情況做好準備
累積財富是一回事，守住財富又是另一回事，卡爾頓注意到，有錢人絕不會把自己的財富交給運氣決定。他們會提早做好準備，存好幾筆緊急預備金，以免意外發生時求助無門。
無論是突發的醫療費用、市場崩盤、失業，或是需要帶毛小孩看獸醫，還是家裡高單價的家電壞了需要換；只要你有緊急預備金，就不至於讓你的荷包失血太多。
●儲備「緊急預備金」最常用的方法如下：
●準備一筆相當於六個月收入的現金存款
●研究並選擇合適的醫療健康保險
●用失能險保護收入
●用人壽保險保護家庭
●用遺產計劃保護遺產
●如果你沒有上述的「保護」計劃，當不可避免的突發狀況發生時，很容易摧毀你的財務目標。
4. 收入來源多樣化
有錢人不只投資標的，收入來源更是多樣化。
雖然大多數人把薪水當作唯一的收入來源，然而太過依賴單一收入來源，反而會增加風險。一旦失業，財務狀況可能會從富裕變成窘迫。
不過，這對有錢人來說不是個問題，如果他們因突發狀況（如經濟衰退）失去了一項收入來源，他們還有其他四、五個收入來源，可以幫他們付帳單，繼續為退休存錢，避免進度倒退。
卡爾頓的客戶中最常見的額外收入來源包括：
●擁有為他們帶來被動收入的資產，如股票、債券和房地產
●把他們的專業知識或技能，轉化成諮詢服務或顧問業務
●透過寫作、電子書和線上課程，建立可發展的副業
●利用自己的人脈，尋找優秀的投資機會
5. 他們尋求專業金融協助
有錢客戶共有的最後一個習慣，並不令人驚訝，那就是當他們需要幫助時，會尋求專業人士的建議。
這一點，在個人財務方面又特別明顯，如果自己不擅於投資、稅務、保險和重大財務決策，他們就會找理財顧問。他們了解與專業金融人士合作的重要性，同時他們也明白，自己的時間該放在自己擅長的地方。
卡爾頓分享的這些習慣，不只適用於高薪的人士，也適用於任何想要累積財富的人，只要透過學習，每個人都有機會改善自己的財務狀況，邁向財富自由。
資料來源：Business Insider、LinkedIn
※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。
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