「每個部門彼此不信任、互扯後腿」…日本航空破產 高層還挖苦新任董事長

「身而為人，遵守約定是合理的行為。不過各位做到了嗎？」這不是出自稻盛先生之口，而是我對日本航空幹部所說的話。當初，重振日本航空的現場極為混亂，混亂到我必須對幹部反應這麼強烈。

如前面所言，二○一○年，當日本航空破產，稻盛先生受託重振之際，我以董事長助理的身分成為日本航空的一員，主要負責日本航空的意識改革。

不過，話雖如此，但我也和稻盛先生一樣，在航空業完全是個門外漢。要推動意識改革，就必須先知道日本航空的實際狀況。所以我儘量走訪現場，聽取意見。結果就是，我逐漸了解日本航空面臨的現實。

（本文出自《稻盛和夫創造奇蹟的15個處世智囊》） 當時，日本航空內部彼此充滿不信任，其程度非同小可。幹部懷疑員工的熱情，員工懷疑幹部的經營能力，每個部門都懷疑其他部門的誠意。無法指望這樣的公司會有互助和活力。換句話說，其實日本航空內部就連在瀕臨破產危機時也在互扯後腿，遑論團結一致努力改善經營狀況。

不過，聽取意見到最後，我也知道日本航空優秀且認真的人才眾多，所以當初才對實情納悶得不得了。明明聚集了這麼多優秀的人才，拚命工作，卻幾乎感覺不到組織該有的一體感──這不正是日本航空破產的遠因嗎？我逐漸這樣認為。

當時日本航空欠缺的決定性要素，就是「哲學」。「要以『身而為人，何謂正確』來判斷。」這句話是稻盛先生知名的人生哲學。稻盛先生常常會說這句話。

在日本航空上任約一個月後，稻盛先生就在幹部雲集的會議開場說出這句話。記得當時的談話內容大概是：「要以『身而為人，何謂正確』來判斷。這樣一來就不會錯了。」我了解這句話的「哲學」，自然是一邊點頭一邊聽。不過，這時發生了一件意想不到的事。有位日本航空的幹部竟然針對這句話反駁稻盛先生。

「稻盛董事長，這不是理所當然的嗎？我們日本航空也常以正確的認知來判斷啊。」老實說，當時我懷疑自己的耳朵是不是聽錯了。我心裡很訝異，經營到公司破產的幹部會說出這句話。

不過，現在想想，或許也無可厚非。那位幹部當時還不了解稻盛先生的「哲學」，想必是沒有想得太深，就對稻盛先生的話囫圇吞棗了。

「稻盛董事長是在懷疑我們日本航空以不正確的認知來判斷嗎？」對稻盛先生說出讓人搞不清是在諷刺還是挖苦的發言，我再次懷疑起自己的耳朵。對新任董事長這樣說話不是很失禮嗎？老實說，真讓人感到不快。

而且讓人感到不快的還不只這個。或許是對於稻盛先生這個航空業門外漢的反彈還很強烈，日本航空的幹部當中聽了這段發言就點頭的人還不少。

稻盛先生沉默不語，像是在思考什麼的樣子。但是，我這個新任的董事長助理可不能悶不吭聲。等我回過神來，已經對那位日本航空的幹部說出開頭的那句話了。「身而為人遵守約定是正確的，不過各位做到了嗎？」

日本航空的幹部全都以莫名其妙的表情看著我。我繼續說：「日本航空的各位沒有遵守經營計畫的約定吧？身而為人沒能做正確的事，沒能遵守約定，所以日本航空才會破產吧？」日本航空的幹部各個都沉默的低下頭。難堪至極的沉默支配了整間會議室。不過，現在想想，那也是無可厚非。「不要以誰說的正確來判斷。」

在難堪的沉默之後，稻盛先生用沉穩的聲音說出這句話。日本航空的幹部靜靜傾聽，剛才為止的反抗態度不見蹤影。稻盛先生沉穩的繼續說：「不能因為自認為正確，就判斷這是正確的。問題不在於誰正確，而是任誰看了都正確。這才是身而為人的正確。」

「就像兩個人正在討論。自己主張自己正確；對方站在對方立場，也主張自己正確。這樣就不會得出真正正確的結果。」「問題不在於自己正確還是對方正確，而是必須不斷思考何謂正確。必須思考普遍的正確，任誰看了都認為正確。照理說，一定會出現答案。」說到這裡，稻盛先生頓時沉默不語。

（本文出自《稻盛和夫創造奇蹟的15個處世智囊》作者：大田嘉仁 譯者：李友君）

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