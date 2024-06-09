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幹勁十足新總監點出部門許多問題 大廠董座卻只說謝謝送他出門費疑猜

聯合新聞網／ 樂金文化
職場上的新任領導人過於想要改善組織，忍不住將過去的問題列出來。不過，這是在否定前任的過去。
職場上的新任領導人過於想要改善組織，忍不住將過去的問題列出來。不過，這是在否定前任的過去。

「不管要開始做什麼，都必須先感謝現在。」京瓷的董事長室內，稻盛先生喃喃說出一句意味深長的話。那是京瓷某個部門的總監人事異動時，新任總監到董事長室進行就任的寒暄，退出房外之後的事情。

幹勁十足的新總監

新任總監到董事長室寒暄時，在稻盛先生的面前幹勁十足。總監不只是寒暄，還接連指出自己將來要管理的部門目前有什麼問題。我在一旁聆聽總監的話，覺得這份幹勁和發現問題的能力很可靠，同時也相當驚訝：「那個部門的問題那麼多嗎……」

稻盛先生的表情沒變，沉穩的聆聽總監的話直到最後。記得總監是以強而有力的語氣作結：「我一定會改善這個部門的問題。」稻盛先生和顏悅色的回應：「謝謝你，你要加油。」接著將總監送出門外。整段過程不到十分鐘。

（本文出自《稻盛和夫創造奇蹟的15個處世智囊》）
（本文出自《稻盛和夫創造奇蹟的15個處世智囊》）
開頭的喃喃自語是總監離開董事長室之後，他對我說的話。唐突的一句話讓我嚇了一跳。稻盛先生對我繼續說：「我知道那個部門有問題，現在並不是最佳狀態，所以才會換掉總監。」「不過，前任總監並沒有混水摸魚。他以自己的方式拚命去做，只是並不順利。這份努力也需要認可，必須先感謝這一點。」

的確，稻盛先生說得有理。不過，就因為「有理」，所以我的心中產生一點疑問：「這麼重要的事情，稻盛先生為什麼不對那位總監說，要對我說呢？」

我恐怕是露出詫異的表情，望著稻盛先生。稻盛先生看著我，彷彿像看透我的內心似的，說出下面這段話：「遇到接下來要努力的人，也非得先感謝不可。幹勁十足的人必須先鼓勵才行。即使有話想說，也要克制，有些事不該說。」

詫異的表情似乎從我臉上消失了。稻盛先生繼續說：「領導者不管在什麼時候，都必須充分明白對方的感受和內心的變化。不只要嚴厲，也要溫柔和體貼，否則就無法提升全體人員的幹勁。」

即使在這個時候，稻盛先生也會考慮如何打動新任總監的「感受和內心」。或許從稻盛先生的角度來看，聽到總監的寒暄，其實想高聲吶喊「不管要開始做什麼，都必須先感謝現在」。不過，要是考慮總監的感受，就能深切明白，對方是想在董事長室對稻盛先生彰顯自己的熱情。要是高聲吶喊，就會削弱總監的幹勁。

稻盛先生想必是判斷，現在需要的不是「斥責的話語」，而是「激勵的話語」。最後，稻盛先生和顏悅色的將總監送出董事長室。這正是稻盛先生的體貼。

「否定過去並不可取，這樣任誰都不會追隨你。」稻盛先生在確定我露出信服的表情後，繼續說下去。

「職場上的新任領導人過於想要改善組織，忍不住將過去的問題列出來。不過，這是在否定前任的過去。別人的過去不容否定。這樣做，在原單位的人任誰都不會跟隨你。」

稻盛先生看著我的眼睛，繼續說：「看看前任領導者的過去，就會發現不是只有問題，也有拚命努力的痕跡。新任領導者對此必須先感謝。這樣一來，新職場的同事才會跟隨新的領導者。」

當時的我，有幸每每從稻盛先生那邊聽聞「領導者該有的樣子」。大概稻盛先生覺得傳授「領導者的要訣」是自己的義務，畢竟我這個祕書室長要掌管整個京瓷的祕書室。

稻盛先生和顏悅色的將新任總監送出董事長室之後，就轉而思考怎麼打動我這個同席者的「感受和內心」。

雖然同在董事長室裡，我聽了總監的話有點驚訝，卻覺得可靠，想必稻盛先生記得我當時的樣子吧？而且稻盛先生還和顏悅色的說：「謝謝你，你要加油。」才將總監送出去，就算我完全感受不到有什麼問題也不奇怪。所以稻盛先生會覺得有需要對我進一步說明，為什麼要把總監「和顏悅色的送出去」。

這或許就是開頭那句喃喃自語所說：「不管要開始做什麼，都必須先感謝現在。」而勉強自己將新任總監「和顏悅色的送出去」則是在告訴我，對於接下來想要努力的人必須「先感謝」。

要怎麼打動一個人的感受──領導者需要常常思考這一點。

（本文出自《稻盛和夫創造奇蹟的15個處世智囊》作者：大田嘉仁 譯者：李友君）

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