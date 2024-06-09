高級餐廳招待客戶「為什麼沒幫藝妓斟酒？」 稻盛和夫這句斥責 讓他察覺商場寶貴道理

聯合新聞網／ 樂金文化
稻盛和夫（見圖）與SONY創辦人盛田昭夫、松下電器的松下幸之助、本田汽車的本田宗一郎，被譽為日本「經營四聖」。美聯社
稻盛和夫（見圖）與SONY創辦人盛田昭夫、松下電器的松下幸之助、本田汽車的本田宗一郎，被譽為日本「經營四聖」。美聯社

（編按：作者大田嘉仁是京瓷創辦人、日航前董事長稻盛和夫最信得過的副手。30年來，他長期擔任稻盛和夫的祕書，被稱為是「親信中的親信」。他近身耳聞、目睹稻盛和夫形形色色的風采和觀念，並且儘量一字不漏的記在筆記本上，試著活用在自己的人生中。）

「你為什麼沒幫藝妓斟酒？」招待會上，坐在我隔壁的稻盛先生以嚴厲的目光對我這樣嘀咕。這句話讓我瞬間從醉意中醒過來。

高級餐廳招待客戶

事情發生在我當上稻盛先生的貼身祕書幾年後。某一天，要在老字號的高級日式餐廳招待重要的客戶，我也有幸獲得陪坐在這種重大場合的機會。

那一天，我們請了幾名藝妓，招待重要的客戶。稻盛先生露出開朗和藹的神色，無微不至的關注客戶的需求，好讓客戶稍稍享受到樂趣。客戶各個都比我年長，我忐忑不安的走到客戶的席位斟酒，以自己的方式貼心服務，想要炒熱氣氛。

等我稍微有空時，就回到自己的座位上想要用餐。結果一名藝妓像是看準似的來到我這邊，幫我斟酒。我心想這位藝妓真是機靈，開心的喝下了酒。

就在這時──我聽見稻盛先生的嘀咕聲從隔壁桌傳來。「你為什麼沒幫藝妓斟酒。」京舞的感動和美酒的醉意，都被這句話一口氣打醒了。

（本文出自《稻盛和夫創造奇蹟的15個處世智囊》）
（本文出自《稻盛和夫創造奇蹟的15個處世智囊》）
其實，這不是我第一次在招待會上挨稻盛先生的罵。以前也曾在與重要客戶同聚的宴席上遭受同樣的斥責。不過，這時稻盛先生的斥責讓我有點意外。

為什麼要幫藝妓斟酒？

因為那一天的我就如前面所言，以自己的方式貼心服務客戶，想要做到滴水不漏的款待。實際上，客戶看起來也相當開心。所以藝妓幫我斟了酒，我完全不懂為什麼要「幫藝妓斟酒」。

現在想想，那也是當時我身為專業人士不成熟的地方。稻盛先生大概注意到我的這份不成熟和不周到吧。正因為稻盛先生罵了我，我才深切感受到自己的不周到。那一天，稻盛先生教會我與人共事的要訣。幸好，那一天的宴席氣氛相當高漲，平安落幕。

無論是藝妓的京舞，高級日式餐廳的京都料理，還是京都生產的美酒都很出色，再加上開心的談天，客戶看起來非常滿足。稻盛先生和顏悅色的向客戶道別，同時目送對方搭車離開高級日式餐廳，露出放心的表情，讓人印象深刻。

反省自己做錯什麼？

「你為什麼沒幫藝妓斟酒？」以前稻盛先生也為了類似的事情罵過我好幾次，所以我在宴會之後，決定回到「原點」想一想。剛回家，就反省那天的自己到底做錯了什麼。

原本舉辦招待會就得花上高額費用，為什麼還要斥資請藝妓來──答案很簡單。一切都是為了讓重要的客戶由衷的開心和滿足。

招待會不只要讓客戶享受料理和談天，還請身為京都傳統文化繼承者的藝妓出席，讓客戶飽覽傳統藝術京舞。前面也提到，藝妓的舞藝精湛，當藝妓表演完畢之後，客戶也洋溢著愉悅的感動。所以才不惜花上高額費用請藝妓表演。

我想起當時稻盛先生低頭幫藝妓斟酒的模樣，這才終於察覺到自己的不周到和不貼心。藝妓不只對客戶重要，對我們來說也很關鍵，所以我才需要「幫藝妓斟酒」。

稻盛和夫也貼心幫忙斟酒

而且稻盛先生是一面對藝妓說出感謝的話語，一面斟酒。以往的我即使在宴席上看到稻盛先生那副模樣，也不會特別留意。因為當時只要說到「稻盛和夫」，就是在京都無人不知無人不曉的大人物。

當然，藝妓也知道稻盛先生是京都政經界的重要人物。稻盛先生幫藝妓斟酒，是顧慮到自己很有名，要避免現場的氣氛變得僵硬──當時我是這樣認為的。

「謝謝。」「謝謝。」「謝謝。」──但我還想起稻盛先生逐一對藝妓說出感謝的話，同時幫她們斟酒。我不由得倒抽一口氣，終於察覺到關鍵是什麼了。

沒有感謝的心 反而升起傲慢念頭

招待會上，藝妓可說是「京瓷團隊」重要的一員。她們也了解這個立場，拚命款待重要的客戶。既然如此，就要衷心感謝身為隊友的一員，幫她們斟酒是理所當然的。就因為我沒有感謝藝妓，沒有慰勞的心意，才沒能做到理所當然的貼心。

我欠缺了像稻盛先生那樣的感謝之心。我的內心深處存有傲慢的念頭，認為「既然花了高額費用，藝妓幫我斟酒是理所當然的」，所以沒有想到要像稻盛先生一樣說出感謝的話語，同時懷著感謝的心情幫藝妓斟酒。

斟酒給我的藝妓不但幫忙款待重要的客戶，還表演出色的舞蹈。或許她也有點累了，才會到我這個「京瓷團隊」一員的座位上。假如當時幫藝妓斟酒，說一句慰勞的話，再像稻盛先生一樣說出感謝，傳達心意，或許她又能恢復活力，回到客戶那一邊──但我沒有察覺到這一點，平白讓藝妓幫我斟酒。

這下藝妓連歇口氣的空檔都沒了。當然，因為是一流的藝妓，所以對那樣的事會不露聲色，繼續炒熱宴席的氣氛。「你為什麼不幫藝妓斟酒？」因為稻盛先生的一句話，我終於察覺到寶貴的道理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文出自《稻盛和夫創造奇蹟的15個處世智囊》作者：大田嘉仁 譯者：李友君）

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