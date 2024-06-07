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7成上班族自評經濟壓力大 每月平均開銷26514元

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
人力銀行調查，上班族自評經濟壓力大，三成八勉強打平，每月各種生活開銷如房租、房貸、育兒等費用平均達26514元。 圖/本報資料照片 【作者：胡經周，日期：2022-12-28，數位典藏序號：20221027164917224】
人力銀行調查，上班族自評經濟壓力大，三成八勉強打平，每月各種生活開銷如房租、房貸、育兒等費用平均達26514元。 圖/本報資料照片 【作者：胡經周，日期：2022-12-28，數位典藏序號：20221027164917224】

1111人力銀行「上班族理財現況調查」顯示，七成上班族自評經濟壓力大，三成八勉強打平，每月各種生活開銷如房租、房貸、育兒等費用平均達26514元。

調查發現，有近7成上班族自評經濟壓力大，包括壓力很大勉強打平38.5%、入不敷出12.5%以及有負債18.3%，僅有3成上班族，感受到生活有餘裕26.9%，或是財富自由3.8%。

而上班族主要的經濟壓力來源有生活開銷75.0%、房貸/房租59.2%、孝親支出48.6%、育兒費用30.2%。平均支出的金額達到2萬6514元。

在投資時，上班族最怕遇到的風險有失業收入不穩定53.7%、遭人詐騙46.2%、金融危機43.0%、通膨41.9%以及股市暴跌38.7%。

40歲的三寶媽楊小姐，目前是一間冷凍水產門市店員，工作時間穩定，幾乎不用加班，月薪約3萬2，雖然是雙薪家庭，和先生合計有7萬元收入，但育有三子，生活開銷大，每個月仍入不敷出，必須精算支出過日子。

楊小姐表示，每月開銷包括房貸、安親班、學費、尿布奶粉、保險、油錢和外食費等，每天起床就是花錢的開始，為了給學齡成長期的大兒子充足營養，會利用超商茶葉蛋優惠價多買一些來降低單價，精打細算每一塊錢，自己和先生也經常合吃一個便當，多叫一碗白飯也是一餐，如果肚子餓了就喝水增加飽足感。

楊小姐說，因為物價漲得厲害，早餐偶爾吃到60元就覺得好貴。即使是雙薪收入也倍感壓力，有時候手邊已無現金，購買老么的尿布奶粉就只能使用信用卡應急，下個月再繳循環利息；假日要帶3個小孩出門遊玩，會挑選免費的公立親子館，可以吹冷氣打發時間，或是去公園玩耍，盡量以不花錢為原則。

楊小姐說，她也知道理財存錢很重要，但是因為要養育三個小孩已經很吃緊，怎麼可能擠得出錢來儲蓄，只希望物價不要一直漲，否則對於收入不高的家庭來說，真是很大的負擔。

上班族

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