抗通膨！ 上班族最愛理財工具是「它」打敗保險、儲蓄

通膨又升溫！5月CPI漲2.24%，再度飆破2%警戒線，為了不被通膨擊敗，創造「被動收入」儼然已成為全民運動。根據1111人力銀行7日發布的上班族理財現況調查發現，上班族最常接觸的理財工具當中，佔比最高依序是股票/ETF55.7%、保險/儲蓄險/投資型保單44.2%、銀行儲蓄/定存40.3%，和先前的調查相比，名次已經翻轉，股票/ETF一舉躍升成為最普遍的投資理財工具，儲蓄/定存則滑落兩個名次，掉到第三名。

從交叉分析中也發現，不同年齡層，青睞的投資理財工具也不相同，以45歲作為分界，45歲以下的上班族最常運用的理財工具是股票/ETF，45歲以上的中高齡族群則以保險、銀行定存為主，反映出不同年齡段的上班族對於投資理財的心態大不相同，45歲以下正值事業的上升期，對於投資理財，傾向選擇利潤風險都更高的股票/ETF來衝高獲利，而45歲以上的上班族，理財方向轉為保守，以保本的儲蓄險、定存，作為主要的理財工具。

而多數上班族在投資理財時，都會參考理財網站資訊、親友長輩意見、媒體報導以及銀行理專/保險業務的推薦。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，主計總處公布的消費者物價指數已經連續三年超過2%的通膨警戒線，物價有感上升，促使上班族追求更多元的收入，擁有兩份以上收入的上班族比例也持續增加，從2022年的四成八提高到五成八。

而居高不下的通膨也推升了上班族投資理財的熱度，也因為低利的環境，讓存款族苦哈哈，不想讓錢越存越薄，相對來說ETF因為選擇多樣化、資金門檻低、再加上交易標的資訊透明，可以分散個股投資的風險，促使更多上班族轉而投向股票/ETF的懷抱，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，台股ETF受益人連續14週創下新高，已經達到837萬人，持續受到投資人的青睞，成為上班族最常運用的投資理財工具之一。

上述「上班族理財現況調查」問卷，是由1111人力銀行設計，調查期間自2024年5月22日至6月5日，進行網路問卷調查，有效樣本數1,248份，信心水準95%，正負誤差值為2.8個百分點。

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