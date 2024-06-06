長期投資科技基金 分享趨勢金色豐華

隨著COMPUTEX登場，全球再度掀起一陣AI熱潮，AI教父黃仁勳更在會前的一場主題演說尾聲感謝多家台廠供應鏈做為後盾，名單跨越層面廣，此外多位知名科技巨擘亦齊聚台北並發表產業看法，在在顯示襲捲而來的科技新趨勢不只有機會雨露均霑，而也意味著後續行情可望走得更為穩健長久，投資人看熱鬧的同時，建議可適時以定期定額策略，長期參與科技股票基金，卡位這波科技錢潮。

富蘭克林投顧認為，「投資要站在趨勢上」，根據統計*，全球每十年就會掀起一波主題趨勢，2010年代是屬於尖牙股及創投，時至今日，再交棒給氣候變遷與AI，雙引擎驅動未來十年的產業榮景，特別是科技股，一向是國內投資人熱衷的標的，分享這股趨勢商機自然不能置身事外。

然而從近日來股市表現不難看出科技股的高波動性，尤其當股價屢觸及高點後，面臨回檔壓力更大，此時耐心等候之外，倚重科技基金的經理團隊謹慎選股、調配比重，也有助於降低失誤和分散心理負擔，更大的優勢是能把佈局觸角延伸到科技領域裡的明日之星，宏觀看待並分享科技產業的完整風貌。

在富蘭克林坦伯頓科技基金經理團隊的通盤觀察，現階段乃至中長期的科技亮點不只有AI，佈局時也不狹隘侷限在所謂的科技七雄，近期的操盤策略持續聚焦在短期產業基本面可能趨於穩定、長期將實現強勁成長的領域，包含AI、雲端運算及其他八個關鍵「數位轉型」主題，此外相對大盤減持七大科技股，取而代之的是估值較低、較為合理，但擁有和科技七雄相似概況的公司標的。

產業特性也使得科技股波動風險高，進出時點相對難以掌握，長期投資有望克服此項痛點，同時帶來更好的投資回報，以那斯達克指數為例，自成立起持續留在場中，迄今年化報酬率有一成水準，一旦因中途離場而錯過漲幅最佳的交易日，便會壓縮到回報表現，顯示長期投資更能有效掌握科技完整的爆發期（如下圖）。

資料來源︰彭博資訊，原幣計價，以那斯達克指數進行計算，統計期間為1971年2月至2023年12月。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以投資報酬除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。投資人不能直接投資指數。＜以上試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數，可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數＞

智能定期不定額 助攻投資報酬

投資人利用定期定額策略進行長期投資之外，也可考慮進階版來提高報酬機會。定期不定額是讓投資人在市場價格下跌時加碼更多、上漲時減少扣款金額，而富蘭克林「智能定期不定額」策略則是進一步結合AI演算法，不但提供投資人進退有據的理性判斷，並能直接計算出每次扣款金額，省去設定麻煩，是應對波動頻率和幅度都較高的科技基金時不可或缺的神隊友。

*資料來源：摩根士丹利證券，2023/4/30，經濟學人期刊。

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】

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